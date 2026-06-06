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"No puedo creer que tenga este trofeo": Tenista rusa gana Roland Garros

"No puedo creer que tenga este trofeo": Tenista rusa gana Roland Garros

Sputnik Mundo

La tenista rusa Mirra Andréyeva derrotó a la polaca Maja Chwalinska en la final de Roland Garros que se disputó en la capital francesa, París. Tras la... 06.06.2026, Sputnik Mundo

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El partido finalizó 6-3, 6-2 a favor de Mirra Andréyeva de 19 años. El encuentro duró 1 hora y 22 minutos. Maja Chwalinska accedió al cuadro principal gracias a su victoria en la fase previa.Esta victoria le valió a Andréyeva su primer título de Roland Garros. En 2023, llegó a la tercera ronda de la competencia, a las semifinales en 2024 y a los cuartos de final en 2025.Ahora se convirtió en la tercera campeona de Grand Slam más joven del siglo XXI. Solo la rusa María Sharápova (Wimbledon) y la británica Emma Raducanu (US Open) fueron más jóvenes en el momento de su victoria.

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