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"No puedo creer que tenga este trofeo": Tenista rusa gana Roland Garros
"No puedo creer que tenga este trofeo": Tenista rusa gana Roland Garros
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La tenista rusa Mirra Andréyeva derrotó a la polaca Maja Chwalinska en la final de Roland Garros que se disputó en la capital francesa, París. Tras la... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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El partido finalizó 6-3, 6-2 a favor de Mirra Andréyeva de 19 años. El encuentro duró 1 hora y 22 minutos. Maja Chwalinska accedió al cuadro principal gracias a su victoria en la fase previa.Esta victoria le valió a Andréyeva su primer título de Roland Garros. En 2023, llegó a la tercera ronda de la competencia, a las semifinales en 2024 y a los cuartos de final en 2025.Ahora se convirtió en la tercera campeona de Grand Slam más joven del siglo XXI. Solo la rusa María Sharápova (Wimbledon) y la británica Emma Raducanu (US Open) fueron más jóvenes en el momento de su victoria.
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"No puedo creer que tenga este trofeo": Tenista rusa gana Roland Garros
16:11 GMT 06.06.2026 (actualizado: 16:16 GMT 06.06.2026)
La tenista rusa Mirra Andréyeva derrotó a la polaca Maja Chwalinska en la final de Roland Garros que se disputó en la capital francesa, París. Tras la victoria, ocupará el primer puesto en la clasificación actualizada del Campeonato Mundial de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).
El partido finalizó 6-3, 6-2 a favor de Mirra Andréyeva de 19 años. El encuentro duró 1 hora y 22 minutos. Maja Chwalinska accedió al cuadro principal gracias a su victoria en la fase previa.
"He visto Roland Garros por televisión desde que era pequeña. No puedo creer que tenga este trofeo en mis manos. Gracias a mi equipo. Sé que a veces soy difícil de tratar. Gracias por hacerme trabajar cuando no quiero", expresó la deportista durante la ceremonia de premiación.
Esta victoria le valió a Andréyeva su primer título de Roland Garros. En 2023, llegó a la tercera ronda de la competencia, a las semifinales en 2024 y a los cuartos de final en 2025.
Ahora se convirtió en la tercera campeona de Grand Slam más joven del siglo XXI. Solo la rusa María Sharápova (Wimbledon) y la británica Emma Raducanu (US Open) fueron más jóvenes en el momento de su victoria.