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El mundo se solidariza con Venezuela ante los devastadores sismos sufridos por la nación latinoamericana

El mundo se solidariza con Venezuela ante los devastadores sismos sufridos por la nación latinoamericana

Sputnik Mundo

Mensajes de apoyo llegan desde distintas partes del mundo a Venezuela después de que el país caribeño fuera golpeado por los terremotos más potentes... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T13:22+0000

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Francia El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su sentido pésame en sus redes."Mis pensamientos y mi apoyo al pueblo venezolano tras el sismo que golpeó el país. Extiendo toda mi solidaridad a las víctimas, sus familiares y a todos los que están trabajando sobre el terreno", publicó en su cuenta de la red social X.PortugalEl Gobierno portugués también se solidarizó con los afectados y se ofreció para enviar la ayuda humanitaria a Venezuela."Además de expresar su solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y todos los afectados, el Gobierno ha manifestado su disposición a enviar ayuda humanitaria y de emergencia en coordinación con las autoridades venezolanas", declararon desde la Cancillería portuguesa.Estados UnidosEl mandatario estadounidense, Donald Trump, indicó que su país desea ayudar a Venezuela y está dispuesto a hacerlo."¡EEUU está preparado, dispuesto y es capaz de ayudar! He dado instrucciones a todos los organismos de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos", sostuvo en sus redes.La IndiaEl primer ministro indio, Narendra Modi, señaló que le da mucha pena la devastación causada por los graves sismos y prometió ayuda al país latinoamericano."En nombre del pueblo indio, hago llegar nuestras más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de Venezuela, y de manera muy especial a las familias que han perdido a sus seres queridos. Deseamos una pronta recuperación a los heridos y manifestamos nuestra solidaridad con todos los damnificados en estos momentos difíciles. La India está dispuesta a brindar toda la ayuda que sea necesaria", escribió en su cuenta de X.EspañaEl Gobierno español también se solidarizó con la nación caribeña."Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", publicó el primer ministro español, Pedro Sánchez.CubaLas autoridades cubanas transmitieron sus palabras de apoyo y solidaridad, al igual que confirmaron la disposición del personal médico cubano que se encuentra en el territorio de Venezuela para prestar asistencia."Expreso profundas condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo. Los colaboradores de la salud de Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada", señaló el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.

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