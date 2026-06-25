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El presidente ruso expresa su pésame y se solidariza con el "pueblo amigo de Venezuela"

El presidente ruso expresa su pésame y se solidariza con el "pueblo amigo de Venezuela"

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, transmitió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la nación caribeña sus condolencias por las... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, el mandatario ruso pidió que se transmitieran sus sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos, y deseó una pronta recuperación a todos los afectados por la catástrofe natural."Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo amigo de Venezuela en estos momentos tan difíciles", añadió.El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia atenderá con urgencia la solicitud de ayuda por parte de Venezuela, en caso de que se reciba."Al parecer, el número de afectados es mucho mayor que las cifras que aparecen hasta ahora en los medios de comunicación. Si recibimos solicitudes de nuestros amigos venezolanos, por supuesto que se estudiarán con celeridad", aseveró.Rodríguez, a su vez, sostuvo que su país agradece al Gobierno y al pueblo de Rusia las muestras de apoyo y solidaridad en esta difícil situación, que reafirman los "lazos estratégicos" entre ambos Estados.Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.

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