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El presidente ruso expresa su pésame y se solidariza con el "pueblo amigo de Venezuela"
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, transmitió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la nación caribeña sus condolencias por las... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario ruso pidió que se transmitieran sus sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos, y deseó una pronta recuperación a todos los afectados por la catástrofe natural."Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo amigo de Venezuela en estos momentos tan difíciles", añadió.El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia atenderá con urgencia la solicitud de ayuda por parte de Venezuela, en caso de que se reciba."Al parecer, el número de afectados es mucho mayor que las cifras que aparecen hasta ahora en los medios de comunicación. Si recibimos solicitudes de nuestros amigos venezolanos, por supuesto que se estudiarán con celeridad", aseveró.Rodríguez, a su vez, sostuvo que su país agradece al Gobierno y al pueblo de Rusia las muestras de apoyo y solidaridad en esta difícil situación, que reafirman los "lazos estratégicos" entre ambos Estados.Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.
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El presidente ruso expresa su pésame y se solidariza con el "pueblo amigo de Venezuela"

10:29 GMT 25.06.2026 (actualizado: 11:10 GMT 25.06.2026)
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Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, transmitió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la nación caribeña sus condolencias por las trágicas consecuencias del sismo que recientemente golpeó el país. Además, las autoridades rusas están dispuestas a brindar apoyo al Estado latinoamericano, en caso de que reciban su solicitud.
"Estimada señora Rodríguez, acepte mi más profundo pésame por las trágicas consecuencias del devastador terremoto ocurrido en el noroeste de Venezuela", indicó Putin en un comunicado oficial.
Asimismo, el mandatario ruso pidió que se transmitieran sus sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos, y deseó una pronta recuperación a todos los afectados por la catástrofe natural.
"Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo amigo de Venezuela en estos momentos tan difíciles", añadió.
El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia atenderá con urgencia la solicitud de ayuda por parte de Venezuela, en caso de que se reciba.
Estragos causados por los dos terremotos en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
América Latina
América Latina se solidariza con Venezuela tras sismos
04:00 GMT
"Al parecer, el número de afectados es mucho mayor que las cifras que aparecen hasta ahora en los medios de comunicación. Si recibimos solicitudes de nuestros amigos venezolanos, por supuesto que se estudiarán con celeridad", aseveró.
Rodríguez, a su vez, sostuvo que su país agradece al Gobierno y al pueblo de Rusia las muestras de apoyo y solidaridad en esta difícil situación, que reafirman los "lazos estratégicos" entre ambos Estados.
"Expresamos nuestro profundo agradecimiento al presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, por su mensaje de condolencias y solidaridad ante las trágicas consecuencias del terremoto ocurrido en Venezuela", escribió la presidenta encargada de Venezuela en un comunicado.
Recientemente, en Venezuela fueron registradas dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente terremoto.
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