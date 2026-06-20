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"'La vaca sagrada' de la política europea": eurodiputado revela lo que en Bruselas temen decir en voz alta

"'La vaca sagrada' de la política europea": eurodiputado revela lo que en Bruselas temen decir en voz alta

Sputnik Mundo

La política oficial de la Unión Europea hacia Rusia se enfrenta cada vez más al rechazo de la sociedad y de las empresas europeas, declaró a Sputnik el... 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T17:22+0000

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Según sus palabras, esto se nota tanto en los resultados electorales como en el estado de ánimo de los círculos empresariales de Europa, que cada vez con más frecuencia se pronuncian a favor de reanudar los contactos con Rusia. Explicó que en Europa actualmente "no está bien visto" hablar de la inutilidad y el impacto negativo de las sanciones antirrusas en la propia situación de la Unión Europea.Como declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante el encuentro con directores de agencias internacionales de noticias en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 4 de junio, Moscú nunca ha rechazado la interacción con los países europeos: "basta con levantar el teléfono y llamar". Sin embargo, el jefe de Estado ruso subrayó que Rusia no puede confiar en políticos que abogan por infligir a Moscú una derrota estratégica.

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