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¿Quién está detrás del desequilibrio comercial a nivel internacional?
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Los desequilibrios comerciales globales no pueden atribuirse únicamente al exceso de capacidad industrial de China, afirmó Huang Yiping, decano de la Escuela... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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El académico sostuvo que las tensiones comerciales actuales también responden a las dificultades que enfrentan otras economías para adaptar sus estructuras productivas a los cambios registrados en la economía mundial.El especialista dirigió parte de sus comentarios a Estados Unidos, al considerar que las críticas de Washington sobre el impacto de las exportaciones chinas en el empleo manufacturero pasan por alto problemas estructurales más profundos relacionados con la gestión de la globalización y el comercio.Según reportó el South China Morning Post, los desequilibrios globales ocuparon un lugar central en las discusiones del llamado "Davos de Verano", en un contexto marcado por el récord del superávit comercial chino y las preocupaciones sobre una posible sobrecapacidad industrial.Huang destacó que China ha reducido significativamente sus desequilibrios externos en comparación con años anteriores. Recordó que el superávit por cuenta corriente pasó de cerca del 10% del Producto Interno Bruto en 2007 a alrededor del 3,7% en los últimos años.No obstante, reconoció que Pekín todavía enfrenta el desafío de fortalecer el consumo interno, un indicador que continúa por debajo de los niveles observados en otras economías relevantes.Algunos participantes señalaron que la capacidad productiva del país asiáticos en sectores como paneles solares y energías renovables podría convertirse en una herramienta para acelerar la transición energética mundial.Expertos presentes en el encuentro consideraron que los productos verdes de bajo costo fabricados por China pueden ayudar a fortalecer la seguridad energética y ambiental de otros países, especialmente en las economías en desarrollo, mientras avanza la lucha global contra el cambio climático.
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¿Quién está detrás del desequilibrio comercial a nivel internacional?

06:50 GMT 24.06.2026
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El Banco Mundial proyecta crecimiento de la economía global en 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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Los desequilibrios comerciales globales no pueden atribuirse únicamente al exceso de capacidad industrial de China, afirmó Huang Yiping, decano de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín y asesor del banco central de la nación asiática, durante el Foro Económico Mundial celebrado en Dalian.
El académico sostuvo que las tensiones comerciales actuales también responden a las dificultades que enfrentan otras economías para adaptar sus estructuras productivas a los cambios registrados en la economía mundial.
"La razón por la que nuestro desequilibrio se está convirtiendo en un problema mayor es que el resto del mundo está teniendo mayores dificultades para ajustar su estructura económica", señaló Huang durante el encuentro internacional.
El especialista dirigió parte de sus comentarios a Estados Unidos, al considerar que las críticas de Washington sobre el impacto de las exportaciones chinas en el empleo manufacturero pasan por alto problemas estructurales más profundos relacionados con la gestión de la globalización y el comercio.
Según reportó el South China Morning Post, los desequilibrios globales ocuparon un lugar central en las discusiones del llamado "Davos de Verano", en un contexto marcado por el récord del superávit comercial chino y las preocupaciones sobre una posible sobrecapacidad industrial.
Huang destacó que China ha reducido significativamente sus desequilibrios externos en comparación con años anteriores. Recordó que el superávit por cuenta corriente pasó de cerca del 10% del Producto Interno Bruto en 2007 a alrededor del 3,7% en los últimos años.
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No obstante, reconoció que Pekín todavía enfrenta el desafío de fortalecer el consumo interno, un indicador que continúa por debajo de los niveles observados en otras economías relevantes.
"Cómo colaborar con el resto del mundo es un reto al que nos enfrentamos, no solo por parte de China, sino también de otros socios económicos", afirmó.
Algunos participantes señalaron que la capacidad productiva del país asiáticos en sectores como paneles solares y energías renovables podría convertirse en una herramienta para acelerar la transición energética mundial.
Expertos presentes en el encuentro consideraron que los productos verdes de bajo costo fabricados por China pueden ayudar a fortalecer la seguridad energética y ambiental de otros países, especialmente en las economías en desarrollo, mientras avanza la lucha global contra el cambio climático.
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