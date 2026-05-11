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La guerra contra Irán le dio a China una gran oportunidad económica, señalan medios

La guerra contra Irán le dio a China una gran oportunidad económica, señalan medios

Sputnik Mundo

Pekín podría transformar la inestabilidad causada por EEUU en Oriente Medio en una ventaja estratégica, señala el 'Financial Times'. El medio sostiene que... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T07:22+0000

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Según el editorial, a pesar de las interrupciones en el estrecho de Ormuz que elevaron los costos operativos, la economía china ha logrado absorber el impacto gracias a sus reservas y la intervención estatal. Lejos de verse debilitada, el diario sostiene que el conflicto ha permitido a Pekín expandir su influencia económica global.Un argumento central para respaldar dicha afirmación es que la volatilidad de los combustibles fósiles ha acelerado la transición global hacia las energías renovables, un sector dominado ampliamente por Pekín. El FT destaca que las empresas chinas poseen el 70% de la capacidad de fabricación de tecnologías verdes y que las exportaciones de paneles solares y baterías han aumentado significativamente desde que comenzó el conflicto. Para el diario, esto valida la inversión a largo plazo que el Gobierno chino ha realizado en estas cadenas de suministro.Asimismo, señala que la política exterior "errática" de Washington ha perjudicado la imagen de EEUU, permitiendo que la favorabilidad global de China supere a la estadounidense en diversas encuestas. El texto menciona que Pekín está aprovechando este vacío de liderazgo para fortalecer vínculos comerciales, posicionándose ante directivos globales como un socio fiable y estable. Además, China se ha convertido en un "proveedor de último recurso" de suministros básicos y se perfila como el principal actor para la futura reconstrucción de infraestructuras en Oriente Medio.En el ámbito financiero, el Financial Times argumenta que la guerra ha impulsado el uso internacional del renminbi, un objetivo histórico de Pekín. Según el diario, el interés en la tecnología verde china y el uso de su moneda para eludir la inestabilidad del dólar o las sanciones estadounidenses han elevado su demanda.En ese sentido, el diario concluye que mientras EEUU sigue defendiendo de manera cerrada sus acciones en Irán, la realidad, según opina el FT, es que las acciones bélicas de Washington solo han servido para fortalecer la posición estratégica de China en el tablero mundial.

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