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Rusia identifica a los autores del atentado ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk

Rusia identifica a los autores del atentado ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk

Sputnik Mundo

El comandante ucraniano, Robert Brovdi, y el jefe de la Inteligencia de Ucrania, Oleg Iváshchenko, están implicados en el atentado terrorista contra un autobús... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a los autores materiales del atentado, fueron identificados como los militares ucranianos Dmitri Tkachenko, Ígor Zhúkov y Vladislav Naum, agregó.Añadió además que se han activado los procedimientos para incluir a los cinco implicados en la lista internacional de personas buscadas y ordenar su detención en ausencia.El 17 de junio, un dron ucraniano atacó un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la región bielorrusa de Gómel rumbo a la ciudad rusa de Guelendzhik, en la costa del mar Negro. El ataque provocó la muerte de la esposa de uno de los entrenadores y dejó siete heridos, entre ellos cinco niños.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Así, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista".

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