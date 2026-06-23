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Rusia identifica a los autores del atentado ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk
Rusia identifica a los autores del atentado ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk
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El comandante ucraniano, Robert Brovdi, y el jefe de la Inteligencia de Ucrania, Oleg Iváshchenko, están implicados en el atentado terrorista contra un autobús... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a los autores materiales del atentado, fueron identificados como los militares ucranianos Dmitri Tkachenko, Ígor Zhúkov y Vladislav Naum, agregó.Añadió además que se han activado los procedimientos para incluir a los cinco implicados en la lista internacional de personas buscadas y ordenar su detención en ausencia.El 17 de junio, un dron ucraniano atacó un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la región bielorrusa de Gómel rumbo a la ciudad rusa de Guelendzhik, en la costa del mar Negro. El ataque provocó la muerte de la esposa de uno de los entrenadores y dejó siete heridos, entre ellos cinco niños.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Así, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista".
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Rusia identifica a los autores del atentado ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk
07:49 GMT 23.06.2026 (actualizado: 08:01 GMT 23.06.2026)
El comandante ucraniano, Robert Brovdi, y el jefe de la Inteligencia de Ucrania, Oleg Iváshchenko, están implicados en el atentado terrorista contra un autobús con niños procedentes de Bielorrusia, reveló el Comité de Investigación de Rusia.
La investigación determinó que Brovdi y Iváshchenko "se encargaron de la orientación de los objetivos y dieron la orden ilegal de atacar vehículos civiles en territorio ruso", afirmó la portavoz del organismo, Svetlana Petrenko.
En cuanto a los autores materiales del atentado, fueron identificados como los militares ucranianos Dmitri Tkachenko, Ígor Zhúkov y Vladislav Naum, agregó.
Añadió además que se han activado los procedimientos para incluir a los cinco implicados en la lista internacional de personas buscadas y ordenar su detención en ausencia.
"Se está identificando a los demás cómplices del crimen. La investigación del caso penal continúa", añadió Petrenko.
El 17 de junio, un dron ucraniano atacó un autobús
que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la región bielorrusa de Gómel rumbo a la ciudad rusa de Guelendzhik, en la costa del mar Negro. El ataque provocó la muerte de la esposa de uno de los entrenadores y dejó siete heridos, entre ellos cinco niños
.
Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil
. Así, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos
y dejó 44 heridos.
A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista"
.
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