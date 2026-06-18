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Occidente es responsable de la tragedia con los menores de Bielorrusia, indica el jefe de la Duma rusa

Occidente es responsable de la tragedia con los menores de Bielorrusia, indica el jefe de la Duma rusa

Sputnik Mundo

Occidente guardó silencio ante la tragedia de los escolares bielorrusos que viajaban de vacaciones cuando su autobús fue atacado por drones ucranianos, dejando... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T14:01+0000

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Precisó que, en la actualidad, los países europeos suministran a Kiev armas y misiles, así como sistemas de guía y constelaciones de satélites, convirtiéndose así en parte del conflicto."Todo esto lo hacen con un único objetivo: mantenerse en el poder y resolver los problemas acumulados gracias a Rusia. Para lograrlo, convirtieron a los ciudadanos de Ucrania en material de desgaste", añadió Volodin.El funcionario sostuvo que, tarde o temprano, toda la verdad saldrá a la luz, al igual que ocurrió con las revelaciones de los exlíderes de Francia y Alemania, quienes admitieron haber retrasado deliberadamente la aplicación de los acuerdos de Minsk para dar tiempo a Ucrania a reforzar sus capacidades militares.En este contexto, señaló que los representantes del llamado Occidente colectivo recurren a medidas extremas, "sumiéndose cada vez más en el terror".Además, organizan todo tipo de montajes para justificar sus atrocidades e intentar moldear la opinión pública en la dirección que les conviene, subrayó.La víspera, un dron ucraniano atacó un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la región bielorrusa de Gómel rumbo a la ciudad rusa de Guelendzhik, en la costa del mar Negro.Según el último balance, el ataque provocó la muerte de la esposa de uno de los entrenadores y dejó siete heridos, entre ellos cinco niños.Hasta el momento, seis heridos del ataque han sido evacuados a Bielorrusia. Dos de ellos —un niño y un adulto— están en estado grave, mientras que los otros cuatro sufren heridas leves o moderadas, informó el Ministerio de Sanidad bielorruso.Todos los heridos fueron trasladados sin complicaciones a Bielorrusia, se agregó. El paciente más grave fue ingresado en un hospital militar de Minsk.

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