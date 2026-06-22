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¿Qué se sabe hasta ahora sobre las negociaciones entre EEUU e Irán?

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las negociaciones entre EEUU e Irán?

Sputnik Mundo

La primera ronda de negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní en Suiza se terminó. La misión iraní, encabezada por el presidente del... 22.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-22T11:40+0000

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A su vez, el ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchí, declaró que, gracias a los mediadores, se levantaron las restricciones a la exportación de petróleo iraní. En sus palabras, también se desbloquearon una serie de activos y se puso en marcha un plan de recuperación para Irán.El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, declaró que la tarea de la delegación negociadora concluyó en esta fase, aunque los grupos técnicos continuarían trabajando en cuestiones relacionadas con la aplicación del memorándum.El vocero especificó que para avanzar hacia el acuerdo definitivo es necesario que se cumplan una serie de condiciones clave, entre ellas la concesión de autorizaciones para la venta de petróleo iraní y el desbloqueo de activos.Además, de conformidad con el punto 12 del memorándum, mañana comenzarán, con la participación de mediadores, las negociaciones sobre la creación de un mecanismo de control del cumplimiento de los compromisos.Al término de las consultas, Catar y Pakistán emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron un acuerdo entre las partes sobre una hoja de ruta de 60 días, la creación de un comité superior y el inicio del trabajo de los grupos técnicos. Según el documento, las negociaciones técnicas continuarán hasta finales de semana en Burgenstock.No obstante, las negociaciones estuvieron a punto de fracasar por nuevas amenazas de Trump, quien afirmó que EEUU podría "tomar" el estrecho de Ormuz y lanzó advertencias a la delegación iraní, reunida en Suiza. Como resultado, la comitiva de la nación persa abandonó el lugar en señal de protesta.De esta manera, la misión iraní no tiene intención de continuar con las reuniones oficiales hasta que Trump se disculpe por las amenazas que lanzó durante los encuentros entre las delegaciones, reportaron los medios árabes.En cuanto al conflicto entre Israel y el Líbano, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se pronunció a favor de negociaciones directas entre ambos Estados. Al mismo tiempo, aseguró que Israel no tiene pretensiones territoriales, pero no retirará sus fuerzas de la zona de seguridad para proteger a sus ciudadanos frente a posibles ataques de las milicias de Hizbulá.

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