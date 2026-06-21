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"Será aún más fuerte": Trump amenaza a Irán con nuevos ataques en plena negociación de paz
"Será aún más fuerte": Trump amenaza a Irán con nuevos ataques en plena negociación de paz
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, exigió que Teherán "detenga de inmediato" a los grupos proiraníes en el Líbano, a los que responsabilizó de "crear... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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A su vez, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que se encuentra en Suiza y participará en las negociaciones, destacó que Estados Unidos tiene la intención de seguir buscando la paz en el Líbano. Además, indicó que "la paz nunca es fácil, la paz siempre requiere esfuerzo, siempre requiere concesiones y compromisos".Este 21 de julio se llevarán a cabo en Suiza las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU con la participación de los países mediadores, Pakistán y Catar. Se prevé que transcurran en formato cerrado.El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
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"Será aún más fuerte": Trump amenaza a Irán con nuevos ataques en plena negociación de paz

13:50 GMT 21.06.2026 (actualizado: 14:08 GMT 21.06.2026)
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Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, exigió que Teherán "detenga de inmediato" a los grupos proiraníes en el Líbano, a los que responsabilizó de "crear problemas" en la región. Agregó que, de lo contrario, Estados Unidos lanzará nuevos ataques contra Irán.

"Volveremos a lanzar un ataque muycontundente contra Irán, como hicimos la semana pasada, pero esta vez será aún más fuerte!!!", concluyó Trump en su mensaje en la red social Truth Social dirigido a la República Islámica.

A su vez, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que se encuentra en Suiza y participará en las negociaciones, destacó que Estados Unidos tiene la intención de seguir buscando la paz en el Líbano. Además, indicó que "la paz nunca es fácil, la paz siempre requiere esfuerzo, siempre requiere concesiones y compromisos".
Este 21 de julio se llevarán a cabo en Suiza las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU con la participación de los países mediadores, Pakistán y Catar. Se prevé que transcurran en formato cerrado.

El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
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