https://noticiaslatam.lat/20260621/sera-aun-mas-fuerte-trump-amenaza-a-iran-con-nuevos-ataques-en-plena-negociacion-de-paz-1173987151.html

"Será aún más fuerte": Trump amenaza a Irán con nuevos ataques en plena negociación de paz

"Será aún más fuerte": Trump amenaza a Irán con nuevos ataques en plena negociación de paz

Sputnik Mundo

El mandatario estadounidense, Donald Trump, exigió que Teherán "detenga de inmediato" a los grupos proiraníes en el Líbano, a los que responsabilizó de "crear... 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T13:50+0000

2026-06-21T13:50+0000

2026-06-21T14:08+0000

internacional

política

seguridad

irán

donald trump

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

eeuu

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/13/1173130464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29e068ec59106e7d0c516c8097e7c107.jpg

A su vez, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que se encuentra en Suiza y participará en las negociaciones, destacó que Estados Unidos tiene la intención de seguir buscando la paz en el Líbano. Además, indicó que "la paz nunca es fácil, la paz siempre requiere esfuerzo, siempre requiere concesiones y compromisos".Este 21 de julio se llevarán a cabo en Suiza las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU con la participación de los países mediadores, Pakistán y Catar. Se prevé que transcurran en formato cerrado.El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

https://noticiaslatam.lat/20260618/el-futuro-tratado-con-iran-supondria-el-reconocimiento-oficial-de-eeuu-de-su-fracaso-opina-un-1173948908.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, irán, donald trump, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, 🌍 oriente medio