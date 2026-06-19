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Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260619/un-eeuu-derrotado-sale-corriendo-de-iran-1173962527.html
Un EEUU derrotado sale corriendo de Irán
Un EEUU derrotado sale corriendo de Irán
Sputnik Mundo
La aventura belicista contra Irán se ha vuelto una de las peores derrotas de la historia estadounidense. El acuerdo de paz provisional firmado con Teherán es... 19.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-19T19:00+0000
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puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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Un EEUU derrotado sale corriendo de Irán
Sputnik Mundo
Un EEUU derrotado sale corriendo de Irán
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1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Un EEUU derrotado sale corriendo de Irán

19:00 GMT 19.06.2026
© Sputnik
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La aventura belicista contra Irán se ha vuelto una de las peores derrotas de la historia estadounidense. El acuerdo de paz provisional firmado con Teherán es una auténtica capitulación de un Washington que asume toda una batería de compromisos ante una República Islámica que, por su parte, prácticamente no le debe nada a cambio.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:37 Trump perdió frente a Irán
06:17 Israel asesta un grave golpe reputacional a EEUU
21:35 Rusia y el sudeste asiático impulsan drásticamente su cooperación
41:51 El triunfo de la protesta boliviana
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