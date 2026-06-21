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Elecciones en Colombia: Cepeda y Gustavo Petro piden aguardar a escrutinio definitivo
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El candidato opositor Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla y llamó a la "unidad" de los colombianos, aunque aseguró que se dirime entre "absolutismo y... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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El candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella votó en la mañana de este 21 de junio, apenas minutos después de que se habían abierto los circuitos de votación en todo el país.Con un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó varios anillos de seguridad de policías, militares y guardia privada e implicó el uso de escudos antibalas que cubrieron al candidato incluso mientras emitía su voto, De la Espriella sufragó en el colegio La Enseñanza de la ciudad de Barranquilla, donde centró su campaña política y donde también aguardará los resultados oficiales en horas de la noche.El líder del movimiento Defensores de la Patria adelantó que, luego de votar, su jornada de domingo continuaría con una eucaristía privada junto a su familia. Luego, el candidato aguardará los resultados en Ventana al Mundo, un monumento construido en 2018 en ocasión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año y que, promovido por varias empresas privadas de la ciudad, se convirtió en un símbolo de la modernidad de la capital del departamento de Atlántico.Consultado por varios medios, entre los que se encontraba Sputnik, De la Espriella adelantó que en su discurso de la noche del domingo buscará dar un mensaje de unidad a los colombianos."Hoy es el partido más importante de la historia de Colombia porque nos jugamos nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos. José Manuel Restrepo [su compañero de fórmula] representamos la libertad, la democracia y la institucionalidad, mientras Cepeda representa la tiranía. Tenemos que derrotarlo hoy con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios", exclamó.De la Espriella cerró su intervención con el grito de "¡Firme por la patria!" y su saludo militar característico. El gesto despertó el entusiasmo de cientos de votantes que se habían acercado, muchos de ellos con la camiseta de la selección colombiana de fútbol y la simpatía puesta en el candidato opositor, que había cerrado la campaña con una ventaja en las encuestas sobre Cepeda.El candidato insistió en que la elección "no se trata de Cepeda y de mí, sino de absolutismo versus democracia, atraso versus futuro, una constituyente para aferrarse al poder versus el respeto por la Constitución".Cepeda pidió "verificar resultados del preconteo"Por su parte, el candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, ejerció su voto en la mesa 6 del colegio San Lucas de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.Luego de hacer un llamado a que "la jornada transcurra de una manera tranquila y que haya un comportamiento democrático de todas y todos", Cepeda indicó que el Pacto Histórico "ha desplegado una muy grande participación de testigos electorales" con el objetivo de poder "ejercer el derecho a verificar los resultados del preconteo y el escrutinio".Petro también pidió aguardar al escrutinio definitivoMás temprano, el presidente, Gustavo Petro, votó en el circuito número 1, ubicado en la Plaza Bolívar de Bogotá, tal es la tradición de todos los presidentes colombianos durante su mandato. Luego, convocó a los colombianos a convertirse en "testigos digitales" para controlar "que los formularios E14 [base del preconteo primario] no cambien en el transcurso de la jornada".El mandatario, que había puesto en duda los resultados del preconteo tras la primera vuelta del 31 de mayo, enfatizó ahora que esperará al "escrutinio final de los jueces".Petro también valoró el operativo de las Fuerzas Armadas colombianas que en la madrugada previa a la elección permitió abatir a alias Marlón, considerado uno de los líderes de las disidencias de las FARC. El presidente aprovechó ese episodio para llamar a los colombianos a "demostrar que es capaz de sonreír al votar y abrazar al otro que no piensa igual"."Tenemos que salir unidos como nación y no divididos hacia una nueva violencia", sostuvo.
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Elecciones en Colombia: Cepeda y Gustavo Petro piden aguardar a escrutinio definitivo
El candidato opositor Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla y llamó a la "unidad" de los colombianos, aunque aseguró que se dirime entre "absolutismo y democracia". Tanto el candidato oficialista, Iván Cepeda, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamaron esperar al escrutinio final para descartar cualquier irregularidad.
El candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella votó en la mañana de este 21 de junio, apenas minutos después de que se habían abierto los circuitos de votación en todo el país.
Con un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó varios anillos de seguridad de policías, militares y guardia privada e implicó el uso de escudos antibalas que cubrieron al candidato incluso mientras emitía su voto, De la Espriella sufragó en el colegio La Enseñanza de la ciudad de Barranquilla, donde centró su campaña política y donde también aguardará los resultados oficiales en horas de la noche.
El líder del movimiento Defensores de la Patria adelantó que, luego de votar, su jornada de domingo continuaría con una eucaristía privada junto a su familia. Luego, el candidato aguardará los resultados en Ventana al Mundo, un monumento construido en 2018 en ocasión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año y que, promovido por varias empresas privadas de la ciudad, se convirtió en un símbolo de la modernidad de la capital del departamento de Atlántico.
Consultado por varios medios, entre los que se encontraba Sputnik, De la Espriella adelantó que en su discurso de la noche del domingo buscará dar un mensaje de unidad a los colombianos.
"Me dirigiré a la nación para llamar a la unidad y que el país encuentre la salida a toda esta polarización. Hoy Colombia gana y hoy Colombia se une", enfatizó el postulante, que se ha convertido en la gran sorpresa de estos comicios.
"Hoy es el partido más importante de la historia de Colombia porque nos jugamos nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos. José Manuel Restrepo [su compañero de fórmula] representamos la libertad, la democracia y la institucionalidad, mientras Cepeda representa la tiranía. Tenemos que derrotarlo hoy con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios", exclamó.
De la Espriella cerró su intervención con el grito de "¡Firme por la patria!" y su saludo militar característico. El gesto despertó el entusiasmo de cientos de votantes que se habían acercado, muchos de ellos con la camiseta de la selección colombiana de fútbol y la simpatía puesta en el candidato opositor, que había cerrado la campaña con una ventaja en las encuestas sobre Cepeda.
El candidato insistió en que la elección "no se trata de Cepeda y de mí, sino de absolutismo versus democracia, atraso versus futuro, una constituyente para aferrarse al poder versus el respeto por la Constitución".
Cepeda pidió "verificar resultados del preconteo"
Por su parte, el candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, ejerció su voto en la mesa 6 del colegio San Lucas de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.
Luego de hacer un llamado a que "la jornada transcurra de una manera tranquila y que haya un comportamiento democrático de todas y todos", Cepeda indicó que el Pacto Histórico "ha desplegado una muy grande participación de testigos electorales" con el objetivo de poder "ejercer el derecho a verificar los resultados del preconteo y el escrutinio".
"Lo decimos con talante democrático: reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación escrupulosa y meticulosa. Si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral las haremos", concluyó.
Petro también pidió aguardar al escrutinio definitivo
Más temprano, el presidente, Gustavo Petro, votó en el circuito número 1, ubicado en la Plaza Bolívar de Bogotá, tal es la tradición de todos los presidentes colombianos durante su mandato. Luego, convocó a los colombianos a convertirse en "testigos digitales" para controlar "que los formularios E14 [base del preconteo primario] no cambien en el transcurso de la jornada".
El mandatario, que había puesto en duda los resultados del preconteo tras la primera vuelta del 31 de mayo
, enfatizó ahora que esperará al "escrutinio final de los jueces"
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"Obedecemos a los jueces después del escrutinio. A nadie más", remarcó, reclamando que el trabajo de los magistrados "deben expresar lo que realmente quiso la sociedad de Colombia en su mayoría".
Petro también valoró el operativo de las Fuerzas Armadas colombianas que en la madrugada previa a la elección permitió abatir a alias Marlón
, considerado uno de los líderes de las disidencias de las FARC
. El presidente aprovechó ese episodio para llamar a los colombianos a "demostrar que es capaz de sonreír al votar y abrazar al otro que no piensa igual".
"Tenemos que salir unidos como nación y no divididos hacia una nueva violencia", sostuvo.
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