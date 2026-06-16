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La segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia es altamente riesgosa, estiman industriales
La segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia es altamente riesgosa, estiman industriales
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Poco más de ocho de cada 10 (82%) directores ejecutivos de empresas de los sectores de servicios, minero-energético e industrial de Colombia estiman que este... 16.06.2026, Sputnik Mundo
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Sin especificar cuáles son los factores de alerta, el sondeo revela que solo el 40% de las empresas cuenta con un protocolo de crisis para atender lo que consideran un escenario de riesgo, mientras que únicamente el 48% dijo tener una matriz de riesgos actualizada.La encuesta también muestra que la participación electoral de los empresarios es más elevada que en ciclos anteriores, dado que solo el 4% dijo no estar tomando ninguna acción de cara al balotaje.En contraste, el 63% considera que es necesario que las empresas adquieran un papel activo en los grandes debates políticos del país. El porcentaje alcanza el 88% en empresas denominadas de alta exposición electoral.En ese sentido, casi nueve de cada 10 (86%) de los directores ejecutivos participan en gremios o asociaciones empresariales; el 68% dijo que realizan análisis detallados de impacto electoral y el 50% afirmó tener relaciones directas con candidatos presidenciales.
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La segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia es altamente riesgosa, estiman industriales

08:23 GMT 16.06.2026
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Elecciones en Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 16.06.2026
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Poco más de ocho de cada 10 (82%) directores ejecutivos de empresas de los sectores de servicios, minero-energético e industrial de Colombia estiman que este proceso electoral es el más riesgoso que han enfrentado, según un sondeo de PA Insights elaborado por la firma FTI Consulting previo al balotaje.
Sin especificar cuáles son los factores de alerta, el sondeo revela que solo el 40% de las empresas cuenta con un protocolo de crisis para atender lo que consideran un escenario de riesgo, mientras que únicamente el 48% dijo tener una matriz de riesgos actualizada.
"El sector privado colombiano entra al ciclo electoral más alerta que nunca, pero con una capacidad operativa de respuesta que aún no está a la altura de los cambios que percibe", destacó Jorge Del Castillo, director general de FTI Consulting.
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La encuesta también muestra que la participación electoral de los empresarios es más elevada que en ciclos anteriores, dado que solo el 4% dijo no estar tomando ninguna acción de cara al balotaje.
En contraste, el 63% considera que es necesario que las empresas adquieran un papel activo en los grandes debates políticos del país. El porcentaje alcanza el 88% en empresas denominadas de alta exposición electoral.
En ese sentido, casi nueve de cada 10 (86%) de los directores ejecutivos participan en gremios o asociaciones empresariales; el 68% dijo que realizan análisis detallados de impacto electoral y el 50% afirmó tener relaciones directas con candidatos presidenciales.
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