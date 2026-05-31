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Es oficial: Colombia irá a segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella
Es oficial: Colombia irá a segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella
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El ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda pasaron el domingo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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Con el 99,5% de los votos precontados en Colombia, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se perfilan a contender en segunda vuelta presidencial luego de que ninguno pudiera obtener arriba del 50% de los votos requeridos.De acuerdo con el escrutinio preliminar, De la Espriella obtuvo 10 millones 316.370 votos, es decir, el 43,72% del total. En tanto, Cepeda contabiliza 9 millones 656.799 sufragios, el 40,92%.De acuerdo con las autoridades, el 56,9% de los ciudadanos habilitados acudió a las urnas. Para estos comicios fueron dispuestas más de 118.000 mesas en más de 13.000 puestos de sufragio dentro del país, además de locales de votación en consulados y sedes autorizadas en el exterior.Cepeda representa la continuidad del bloque progresista que llevó a Gustavo Petro al poder, con una agenda centrada en los derechos humanos y la defensa del acuerdo de paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Su candidatura intenta conservar la base de izquierda y sumar sectores sociales indígenas y liberales que respaldaron al actual Gobierno o que ven en él una opción menos confrontativa que la de Petro.Por su parte, De la Espriella es un abogado que ha hecho campaña con un mensaje de orden, seguridad, reducción del Estado y confrontación directa con el Gobierno.Su propuesta de outsider conecta con sectores conservadores que reclaman mano dura frente al crimen y que ven agotado el lenguaje tradicional de los partidos. Ambos candidatos definirán el 21 de junio quién será el próximo presidente de Colombia, que asumirá el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.
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Es oficial: Colombia irá a segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

23:14 GMT 31.05.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaEspectaculares de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
Espectaculares de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
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El ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda pasaron el domingo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que se realizarán el 21 de junio.
Con el 99,5% de los votos precontados en Colombia, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se perfilan a contender en segunda vuelta presidencial luego de que ninguno pudiera obtener arriba del 50% de los votos requeridos.
De acuerdo con el escrutinio preliminar, De la Espriella obtuvo 10 millones 316.370 votos, es decir, el 43,72% del total. En tanto, Cepeda contabiliza 9 millones 656.799 sufragios, el 40,92%.
Las elecciones presidenciales en Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
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Colombia acude a los locales electorales para elegir su próximo presidente
13:01 GMT
De acuerdo con las autoridades, el 56,9% de los ciudadanos habilitados acudió a las urnas. Para estos comicios fueron dispuestas más de 118.000 mesas en más de 13.000 puestos de sufragio dentro del país, además de locales de votación en consulados y sedes autorizadas en el exterior.
Cepeda representa la continuidad del bloque progresista que llevó a Gustavo Petro al poder, con una agenda centrada en los derechos humanos y la defensa del acuerdo de paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su candidatura intenta conservar la base de izquierda y sumar sectores sociales indígenas y liberales que respaldaron al actual Gobierno o que ven en él una opción menos confrontativa que la de Petro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, votando en las elecciones regionales - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
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Colombia romperá récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales
07:31 GMT
Por su parte, De la Espriella es un abogado que ha hecho campaña con un mensaje de orden, seguridad, reducción del Estado y confrontación directa con el Gobierno.
Su propuesta de outsider conecta con sectores conservadores que reclaman mano dura frente al crimen y que ven agotado el lenguaje tradicional de los partidos. Ambos candidatos definirán el 21 de junio quién será el próximo presidente de Colombia, que asumirá el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.
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