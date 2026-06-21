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¿Por qué Barranquilla es la ciudad que puede definir la elección presidencial en Colombia?

¿Por qué Barranquilla es la ciudad que puede definir la elección presidencial en Colombia?

Sputnik Mundo

La ciudad más importante del Caribe colombiano es un escenario clave de la disputa electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En diálogo con... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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Con algo más de 1,2 millones de habitantes, Barranquilla es la cuarta urbe más poblada de Colombia, detrás de la capital, Bogotá, y grandes regiones como Medellín o Cali. Sin embargo, el papel de la ciudad ubicada en la desembocadura del río Magdalena y el mar Caribe, bien al norte del país, es considerado fundamental para determinar al próximo presidente de la nación sudamericana.La capital del departamento de Atlántico no solo es un importante botín electoral desde lo demográfico —la ciudad y su zona metropolitana concentran cerca del 20% del censo electoral—, sino porque también ha logrado torcer la balanza en escenarios equilibrados en otras regiones del país. Es así que, en tiempos de elecciones, los caribeños colombianos suelen repetir un axioma que se ha vuelto una tradición en cada jornada de votación: La Costa Caribe pone presidentes.Un tema históricoEn entrevista con Sputnik, el analista político e historiador barranquillero Diógenes Rosero recordó que la importancia política de la capital del Atlántico viene desde el siglo XX, cuando la política colombiana se dividía entre conservadores y liberales. En esa disputa, la ciudad caribeña ya fungía como un reducto electoral de los liberales, en contraposición a la fuerza conservadora de Bogotá, la capital del país.En efecto, Petro superó el 60% de los votos en los siete departamentos que conforman la región Caribe en el país, de la que Barranquilla es la ciudad más grande. Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico, esperaba repetir el éxito del actual mandatario, pero se topó con el sorpresivo crecimiento de Abelardo de la Espriella.Si bien Cepeda logró el 52% de los apoyos, De la Espriella concentró casi todos los votos opositores y obtuvo el 41% de las adhesiones, quedando solo a algo más de 116.000 papeletas de distancia.Para Rosero, el oficialismo no esperaba la buena votación de De la Espriella en Barranquilla y en otras ciudades de la periferia en las que, si bien se mantuvieron las victorias de la izquierda, el candidato de Defensores de la Patria logró emparejar los resultados, lo que terminó explicando su victoria en primera vuelta a nivel nacional.Es por eso que, remarcó el analista, "parte de la campaña ha girado alrededor del Caribe". Tanto Cepeda como De la Espriella cerraron sus campañas hacia la primera vuelta en Barranquilla y el candidato oficialista volvió a la zona para culminar su serie de actos públicos en Soledad, una ciudad satélite ubicada a 16 kilómetros.El propio Gustavo Petro escogió a Barranquilla para dar un acto público masivo apenas días antes de la primera vuelta, en el marco de una serie de eventos paralelos a la agenda de Cepeda que llevaron al Congreso y la Justicia de Colombia a cuestionar la intervención del mandatario en la campaña electoral.De Barranquilla al país: el ascenso de De la EspriellaEl meteórico ascenso electoral de De la Espriella, un abogado con ciudadanía estadounidense que decidió saltar a la política para participar de estas elecciones, también encuentra una de sus explicaciones en la ciudad de Barranquilla. Es que, aunque nació en Bogotá, pasó su infancia en Montería —capital del departamento caribeño de Córdoba— y luego se radicó en Italia, el candidato eligió a Barranquilla para instalar su firma de abogados De la Espriella Lawyers y convirtió a la ciudad en su centro de operaciones en su camino a la presidencia.Para el analista, De la Espriella también ha buscado explotar algunos buenos resultados que Barranquilla ha tenido en los últimos años, en los que sistemáticamente se ubicó a la cabeza de los rankings de crecimiento económico en Colombia. En ese camino, el candidato opositor logró asegurarse el apoyo del actual alcalde de la ciudad, Alejandro Char, y su familia, un grupo que gestiona la ciudad desde las últimas décadas.La expectativa de trasladar a todo el éxito del modelo barranquillero se combina, señaló Rosero, con cierta "decepción" con la gestión de Gustavo Petro. Si bien remarcó que "todavía hay mucho petrismo" en la región, persiste en muchos colombianos del Caribe un sinsabor porque el Gobierno "no fue lo que esperaban".El analista consignó que los barranquilleros no escapan a las preocupaciones que también tienen colombianos de otras ciudades, como la inseguridad urbana, vinculada particularmente a las acciones del crimen organizado, o la desigualdad económica. A esto se suma una cuestión más regional que tiene que ver con el costo de las tarifas de energía, un problema en la única región de Colombia que no tiene autonomía energética y depende de la compra de energía.

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