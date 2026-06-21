https://noticiaslatam.lat/20260621/fuerzas-de-seguridad-colombianas-abaten-a-marlon-uno-de-los-terroristas-mas-buscados-en-el-pais-1173983745.html

Fuerzas de seguridad colombianas abaten a 'Marlon', uno de los terroristas más buscados en el país

Fuerzas de seguridad colombianas abaten a 'Marlon', uno de los terroristas más buscados en el país

Sputnik Mundo

Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', considerado uno de los principales comandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)... 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T10:21+0000

2026-06-21T10:21+0000

2026-06-21T10:21+0000

américa latina

seguridad

colombia

farc

terrorismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173983587_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_33d994f3ccc5d84015217f8ae484ab23.jpg

El presidente del país, Gustavo Petro, confirmó el fallecimiento de Marlon, señalando que "es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia".Según el titular de Defensa colombiano, Marlon figuraba en la lista de criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y por su rol como articulador del comercio de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos.Sánchez atribuyó a Marlon la muerte de "más de un centenar de colombianos inocentes, campesinos, indígenas, niños, niñas, adultos mayores, líderes sociales y miembros de la fuerza pública".Existía una orden para la búsqueda y captura del líder criminal y, desde abril, una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (unos 1,4 millones de dólares), la cual fue descrita por el ministro como la más alta jamás ofrecida en Colombia.Marlon era un cabecilla del grupo armado organizado (GAO) Jaime Martínez, un remanente de las FARC, con un extenso historial delictivo. Entre sus acciones más graves se destaca la detonación de un artefacto explosivo en la carretera Panamericana, cerca del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, en el centro del Cauca, un atentado que causó la muerte de 20 civiles y dejó más de 40 heridos.

https://noticiaslatam.lat/20260618/el-clima-electoral-se-tensa-en-colombia-que-tan-probable-es-que-se-involucren-las-fuerzas-armadas-1173935941.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, colombia, farc, terrorismo