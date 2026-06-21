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Fuerzas de seguridad colombianas abaten a 'Marlon', uno de los terroristas más buscados en el país
Fuerzas de seguridad colombianas abaten a 'Marlon', uno de los terroristas más buscados en el país
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Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', considerado uno de los principales comandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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El presidente del país, Gustavo Petro, confirmó el fallecimiento de Marlon, señalando que "es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia".Según el titular de Defensa colombiano, Marlon figuraba en la lista de criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y por su rol como articulador del comercio de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos.Sánchez atribuyó a Marlon la muerte de "más de un centenar de colombianos inocentes, campesinos, indígenas, niños, niñas, adultos mayores, líderes sociales y miembros de la fuerza pública".Existía una orden para la búsqueda y captura del líder criminal y, desde abril, una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (unos 1,4 millones de dólares), la cual fue descrita por el ministro como la más alta jamás ofrecida en Colombia.Marlon era un cabecilla del grupo armado organizado (GAO) Jaime Martínez, un remanente de las FARC, con un extenso historial delictivo. Entre sus acciones más graves se destaca la detonación de un artefacto explosivo en la carretera Panamericana, cerca del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, en el centro del Cauca, un atentado que causó la muerte de 20 civiles y dejó más de 40 heridos.
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Fuerzas de seguridad colombianas abaten a 'Marlon', uno de los terroristas más buscados en el país

10:21 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaSoldados patrullan una carretera en Jamundí, Colombia
Soldados patrullan una carretera en Jamundí, Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
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Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', considerado uno de los principales comandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue abatido por las fuerzas de seguridad, anunció el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez.
"Nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional abatieron en combate en el área rural de la vereda San Isidro, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, a alias 'Marlon', el más peligroso asesino terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país", declaró Sánchez durante una comparecencia ante la prensa.
El presidente del país, Gustavo Petro, confirmó el fallecimiento de Marlon, señalando que "es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia".
Según el titular de Defensa colombiano, Marlon figuraba en la lista de criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y por su rol como articulador del comercio de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos.
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Sánchez atribuyó a Marlon la muerte de "más de un centenar de colombianos inocentes, campesinos, indígenas, niños, niñas, adultos mayores, líderes sociales y miembros de la fuerza pública".
Existía una orden para la búsqueda y captura del líder criminal y, desde abril, una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (unos 1,4 millones de dólares), la cual fue descrita por el ministro como la más alta jamás ofrecida en Colombia.
Marlon era un cabecilla del grupo armado organizado (GAO) Jaime Martínez, un remanente de las FARC, con un extenso historial delictivo. Entre sus acciones más graves se destaca la detonación de un artefacto explosivo en la carretera Panamericana, cerca del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, en el centro del Cauca, un atentado que causó la muerte de 20 civiles y dejó más de 40 heridos.
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