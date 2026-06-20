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Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión de Israel

Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión de Israel

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Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz a la navegación en respuesta a la continuación de los ataques de Israel contra el Líbano y al incumplimiento por... 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T14:04+0000

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"Ante la flagrante violación por parte de Estados Unidos de sus compromisos y el incumplimiento del primer punto del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, así como en respuesta a las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano (…) se anuncia el cierre del estrecho de Ormuz", señaló el comunicado del mando militar, citado por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.Asimismo, indicó que, si continúan las acciones agresivas contra el Líbano, Teherán adoptará nuevas medidas para obligar a la parte adversaria a cumplir sus compromisos.La delegación iraní viajará próximamente a Suiza para exigir el cumplimiento de las disposiciones del memorando firmado con EEUU, declaró, por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei.Se señala que la delegación iraní partirá hacia Suiza este 20 de junio en las próximas horas.Mientras tanto, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner ya han llegado a Suiza para sostener negociaciones con Irán, declaró el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance.En respuesta a la pregunta sobre sus planes de participar en el diálogo, Vance reveló que "espera que esto suceda en los próximos días". Asimismo, comentó la presión económica sobre el Estado persa."Estamos ejerciendo una fuerte presión económica sobre los iraníes y estamos dispuestos a aliviarla si hacen lo que necesitamos. Si no lo hacen, tampoco estaremos peor. De cualquier manera, se encuentran en una posición muy debilitada", indicó.El 17 de junio, los presidentes de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo. Uno de los puntos del documento contempla un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

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