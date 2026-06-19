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Petro habría logrado que "las discusiones se centren en él" antes de las elecciones, dice un analista

Petro habría logrado que "las discusiones se centren en él" antes de las elecciones, dice un analista

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Con publicaciones en redes sociales, confrontaciones públicas y hasta actos masivos, el mandatario ha sido un actor clave en estos comicios, incluso al límite... 19.06.2026, Sputnik Mundo

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Una resolución dictada por una jueza de la ciudad de Medellín para impedir que el presidente colombiano, Gustavo Petro, intervenga en la campaña electoral con publicaciones desde sus redes sociales ratificó una de las características clave del camino hacia las elecciones de 2026: si bien Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los que compiten por llegar a la Casa de Nariño, el actual mandatario no se ha corrido en ningún momento del escenario.A la orden judicial se suma una investigación abierta por el Congreso colombiano sobre posible injerencia en la campaña electoral, algo que la Constitución del país sudamericano prohíbe expresamente al presidente de turno. La investigación en una comisión del legislativo incluso produjo una solicitud para suspender a Petro en sus funciones. Finalmente, el pedido quedó sin efecto.El mandatario, sin embargo, ha decidido continuar con su agenda, que en los días previos a la elección incluye actos masivos en ciudades estratégicas del país como Medellín o Cali en los que repasa los logros de su gestión. También mantuvo su actividad en redes sociales, desde donde no duda en polemizar directamente con Abelardo De la Espriella, el aspirante conservador que resultó ganador en la primera sobre el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.En entrevista con Sputnik, el analista político y docente de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Juan Lozano reconoció que Petro no solo no ha bajado su perfil durante la campaña, sino que ha participado activamente en ella casi a la par de Cepeda, a riesgo de eclipsarlo."Ha habido una clara participación en la campaña de Petro, que concibe tanto en sus redes sociales como en las calles la posibilidad de apoyar a su candidato, Cepeda, a través de discursos, publicaciones en X y hasta actos en plazas en los que da a entender que las personas deberían inclinarse más por su candidato que por Abelardo de la Espriella", explicó el experto, quien señaló que este respaldo explícito incluso permeó hacia diversas reparticiones del Estado y en los medios públicos colombianos.Para el académico, una de las incógnitas que deja la campaña es el grado de coordinación entre las participaciones de Petro y el comando de campaña de Cepeda, que en reiteradas ocasiones ha intentado despegar al candidato de la figura del presidente. Lozano señaló que, si bien en los papeles no existe un vínculo entre los actos públicos de Petro y Cepeda, la agenda del presidente ha aparecido casi como complementaria de las necesidades del candidato oficialista.Muchos eventos de la campaña de Iván Cepeda parecen conectados con manifestaciones públicas de Petro. En primera vuelta, mientras Cepeda llenaba una plaza en Cali, Petro llenaba otra en Medellín, como si se tratara de un evento coordinado", planteó el analista.Petro, un factor decisivoLos defensores de esta estrategia, por su parte, argumentan que si el presidente colombiano no ha perdido centralidad en la campaña electoral es porque se mantiene entre las figuras políticas más populares en el país, por lo cual es lógico que se busque sacar rédito de su alta aprobación.Un sondeo del Consejo Nacional de Consultoría (CNC) divulgado por el medio Cambio indica que Petro mantiene una imagen positiva del 51,8% sobre el final de su mandato. El dato fue celebrado por el propio mandatario en su cuenta de X. "Las encuestas de mi imagen o de mi gobierno ponen que la mayoría de la población de Colombia, entre 50% y 53% a punto de terminar mi mandato, opinan de manera favorable sobre él", escribió.Lozano explicó que, en este escenario, gran parte de la votación de Cepeda en la primera vuelta "no es de Cepeda, sino que es de Petro". En efecto, la explicación del apoyo electoral al candidato oficialista se encuentra, según el analista, en que es el dirigente que representa "la continuidad del proyecto político" iniciado en 2022 con el primer gobierno de izquierda en el país sudamericano.El lado B de este fenómeno radica en que, así como Petro ha unificado a la izquierda colombiana, también ha consolidado al frente opositor. "Petro logró algo muy importante en Colombia y es que las discusiones de país se centren específicamente en él", acotó el analista político, señalando cómo el mandatario ha absorbido la narrativa pública desde su llegada al Gobierno en 2022.Irónicamente, subrayó Lozano, pese a su popularidad, Petro es una de las grandes razones del crecimiento electoral de Abelardo de la Espriella, que comenzó el 2026 con una intención de voto cercana al 10% y ya supera el 50% en las últimas encuestas previas a la segunda vuelta. "El voto a De la Espriella es un voto castigo a Petro, es un voto bronca", sentenció.Líder opositor o defensor del oficialismoEn un escenario tan marcado por la figura de Petro, cuál será su papel en el futuro inmediato, ya sea en un gobierno de Cepeda o uno de De la Espriella, es una de las grandes discusiones en los corredores políticos y periodísticos en Colombia en este momento.Según el experto, en caso de un triunfo del candidato izquierdista, el mandatario podría convertirse en un defensor de los logros del gobierno de Cepeda en movilizaciones populares o como armador político, impulsando a otros dirigentes locales del oficialismo.En caso contrario, en un escenario con De la Espriella en el gobierno, el actual presidente seguramente ocupe el rol de líder de la oposición, dice Lozano. "Incluso sin un cargo oficial, tendría un papel activando movilizaciones y buscando ganar campañas en lo local, las ciudades y los consejos municipales", vaticina.Una victoria de De la Espriella, concluye el experto, también abre la puerta a la posibilidad de que se pongan en marcha procesos judiciales en contra de Petro, como se ha visto con numerosos ex presidentes en la región recientemente, en caso de que el candidato conservador cumpla sus advertencias sobre "encarcelar" al líder del Pacto Histórico o buscar su extradición a la Justicia de EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20260602/que-hay-detras-del-apoyo-cosechado-por-abelardo-de-la-espriella-en-las-elecciones-de-colombia-1173695900.html

https://noticiaslatam.lat/20260610/no-he-hecho-intervencion-en-politica-responde-petro-a-orden-de-suspension-provisional-1173836719.html

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