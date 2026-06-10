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"No he hecho intervención en política", responde Petro a orden de "suspensión provisional"
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El mandatario se refirió así a la denuncia que interpuso el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en su contra y otros de sus funcionarios en Estados Unidos, esto con el fin de que agencias del país norteamericano lo investiguen: "Vino a acusarme ante la Justicia de Estados Unidos, y me defendí, y cada vez que se me calumnie, me defiendo".
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"No he hecho intervención en política", responde Petro a orden de "suspensión provisional"

21:54 GMT 10.06.2026 (actualizado: 22:10 GMT 10.06.2026)
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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El presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a la orden de suspensión del cargo en su contra que se desprende del documento de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, en el marco de la investigación por "presunta falta gravísima por intervención en política" por parte del mandatario.
"No he hecho intervención en política, y lo he aclarado, que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, de la cual soy beneficiario; sobre el presidente no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución, que defenderme y defender mi buen nombre", dijo Petro desde la ONU previo a la sesión del Consejo de Seguridad.
El mandatario se refirió así a la denuncia que interpuso el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en su contra y otros de sus funcionarios en Estados Unidos, esto con el fin de que agencias del país norteamericano lo investiguen: "Vino a acusarme ante la Justicia de Estados Unidos, y me defendí, y cada vez que se me calumnie, me defiendo".
Gustavo Petro - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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Polémica en Colombia por presunta suspensión del cargo del presidente Petro
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