https://noticiaslatam.lat/20260611/el-intento-de-suspension-de-petro-es-una-situacion-bastante-extrana-en-el-marco-electoral-dice-1173837429.html

El intento de suspensión de Petro es "una situación bastante extraña" en el marco electoral, dice analista

El intento de suspensión de Petro es "una situación bastante extraña" en el marco electoral, dice analista

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en contra del intento de suspenderlo en su cargo y reivindicó su derecho a responder a declaraciones... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T04:02+0000

2026-06-11T04:02+0000

2026-06-11T04:02+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

iván cepeda

abelardo de la espriella

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/13/1173136939_0:52:1024:629_1920x0_80_0_0_c3549526b2e0125c57a47b02c67fedb5.jpg

Un pedido de "suspensión" contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hasta luego de las elecciones acabó por colocar de lleno al mandatario en medio de la disputa electoral que enfrenta al oficialista Iván Cepeda con el opositor Abelardo de la Espriella.Petro, a la campañaSobre las primeras horas del 10 de junio, una resolución firmada por la diputada Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso colombiano solicitó "suspender provisionalmente del cargo al señor Gustavo Francisco Petro Urrego" hasta el cierre de los circuitos de votación el próximo 21 de junio.La resolución era consecuencia de que la misma comisión había abierto, un día antes, una investigación disciplinaria contra el presidente por presuntamente intervenir en la campaña electoral mediante publicaciones en su cuenta de X.El pedido de Arizabaleta generó sorpresa en el sistema político nacional, desde donde se arguyó que, incluso habiendo investigado al presidente, la legisladora no tenía potestades para ordenar la suspensión del mandatario.Petro, por su parte, se refirió al episodio al ser consultado durante una rueda de prensa en Nueva York, adonde viajó para encabezar una sesión del Consejo de Seguridad. El mandatario negó estar suspendido en sus funciones y atribuyó la orden a una operación de Hollman Ibañez, abogado de Arizabaleta y vinculado con el candidato opositor Abelardo de la Espriella.El presidente también rechazó las acusaciones sobre haber participado en la campaña electoral, asegurando que sus únicas intervenciones apuntaron a defenderse de ataques desde el candidato De la Espriella. "Lo que he hecho es defenderme y defender mi buen nombre", sentenció.En efecto, el mandatario había hecho varias publicaciones en su perfil de X para responder a críticas del candidato de Firmes por la Patria. Sobre las últimas horas de este 10 de junio, la propia Arizabaleta modificó su posición y firmó una nueva resolución que establece que la eventual suspensión de Petro debía ser analizada primero por el Congreso.Oscar Mejía Quintana, profesor de Filosofía Política y del Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), dijo a Sputnik que el intento de suspender al presidente en su cargo fue "una situación bastante extraña y por supuesto excepcional" y que, como fue ratificado durante las horas posteriores por varios juristas, resultó "absolutamente improcedente e inconstitucional".Para el experto, este episodio abrió interrogantes sobre los posibles intereses detrás de la medida, que no fue explicada por la congresista y que terminaron colocando al mandatario en la primera plana del debate público.¿Peor para Cepeda?En cualquier caso, Mejía Quintana advirtió que la agresividad que ha cobrado la campaña electoral en sus últimas semanas ha tenido al presidente colombiano como uno de los principales destinatarios de ataques por parte de Abelardo de la Espriella. Sin ir más lejos, el candidato opositor anunció acciones legales contra Petro en EEUU y Europa, buscando que retiren visas de los funcionarios del Gobierno y para procesar judicialmente a aliados del mandatario por supuestos vínculos con organizaciones criminales.De la Espriella llegó a anunciar, incluso, que en caso de ser electo presidente, "extraditaría" a Petro a EEUU, en caso de que la Justicia norteamericana así lo requiriera.Para Mejía Quintana, los ataques de De la Espriella "han llevado a Petro a tomar una actitud defensiva". "Comprendo un poco la actitud del presidente de, aunque no se enmarque dentro de sus funciones, salir en defensa de él mismo", remarcó.También consultado por Sputnik, el analista político Alejandro Blanco explicó que estos ataques constantes hacia el mandatario se explican porque De la Espriella "ya tiene un enemigo definido y es Gustavo Petro", incluso a un nivel superior que Cepeda, su efectivo contrincante en la segunda vuelta del 21 de junio.Paradójicamente, la participación creciente de Petro en la campaña electoral puede no coincidir plenamente con los intereses de Cepeda, el candidato de su mismo espacio político. "A veces pareciera que Petro estuviera saboteando la campaña de Cepeda", apuntó Blanco, señalando que en muchas ocasiones las intervenciones públicas del presidente no parecen alineadas con los intereses del candidato presidencial del Pacto Histórico.En ese sentido, el analista explicó que, mientras Cepeda necesita en esta etapa apostar de lleno por los votos del centro, muchos mensajes de Petro son interpretados por estos electores como "muy incendiarios". "Esto afecta la campaña de Cepeda en la medida en que hace que aquellos que tienen miedo a la radicalidad política se alejen más", añadió.Mejía Quintana recordó que "incluso desde su mismo partido han pedido a Petro tomar distancia y no inmiscuirse" en la campaña electoral, dado que existe la percepción "de que está generando una reacción negativa" en electores que pudieran inclinarse a última hora por Cepeda.La distancia entre Petro y Cepeda puede verse incluso en la reacción de ambos a los resultados electorales del 31 de mayo. Mientras el candidato oficialista acabó reconociendo su derrota días después de los comicios, Petro mantuvo su discurso sobre posibles irregularidades en el conteo de votos.

https://noticiaslatam.lat/20260610/acusaciones-de-autoatentados-deshumanizan-la-campana-electoral-en-colombia-advierten-expertos-1173824526.html

https://noticiaslatam.lat/20260610/no-he-hecho-intervencion-en-politica-responde-petro-a-orden-de-suspension-provisional-1173836719.html

https://noticiaslatam.lat/20260606/no-bajare-la-voz-petro-arremete-contra-trump-y-rubio-1173779471.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

colombia, gustavo petro, iván cepeda, abelardo de la espriella, 💬 opinión y análisis