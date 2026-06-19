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Las conversaciones EEUU-Irán en Suiza se posponen, confirma la Cancillería iraní

Las conversaciones EEUU-Irán en Suiza se posponen, confirma la Cancillería iraní

Sputnik Mundo

La siguiente fase del diálogo sobre el acuerdo definitivo entre EEUU e Irán tendrá lugar cuando las partes estén preparadas, señaló el portavoz del Ministerio... 19.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-19T16:19+0000

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Además, el vocero explicó que el objetivo principal de las conversaciones era la firma del memorando sobre el cese de las hostilidades y, dado que el documento ya había sido firmado digitalmente en la víspera, la reunión perdió su carácter de urgente. Sin embargo, el encuentro está previsto para los próximos días y su fecha se comunicará más adelante, aseguró.Asimismo, Baghaei recordó que las negociaciones solo podrán iniciarse una vez que se hayan cumplido los puntos 1, 4, 5, 10 y 11 del memorando. Con ello, sostuvo que Teherán condena enérgicamente los ataques de Israel contra el Líbano y advirtió de graves consecuencias para la seguridad de la región. En este contexto, el portavoz de la Cancillería iraní declaró que su país hará todo lo necesario para proteger sus intereses y los de sus aliados, al igual que recalcó que las acciones ofensivas de Israel en suelo libanés deberían ser cesadas en virtud de una de las disposiciones del documento.El 15 de junio, EEUU e Irán confirmaron que habían concluido las negociaciones sobre el memorando de entendimiento que busca poner fin a las hostilidades entre los dos países, luego de más de tres meses de conflicto. En vísperas, este documento de 14 puntos fue firmado por los presidentes de ambos Estados, Donald Trump y Masud Pezeshkián, respectivamente.Asimismo, la Cancillería del país persa comunicó que, después de la suscripción del memorando, los dos países tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

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