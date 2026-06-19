Israel niega retirarse del Líbano pese a memorando entre EEUU e Irán

"Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano", aseveró el premier desde la Cisjordania ocupada.La insistencia de Netanyahu en mantener la ocupación del territorio libanés contrasta con las recientes declaraciones públicas del presidente estadounidense Donald Trump, que incluso aseguró que el líder israelí tendrá que avalar el Memorando de Entendimiento de Islamabad, pues quien toma las decisiones es él, no Netanyahu.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán la ocupación de diversos territorios en el sur del Líbano, en desafío al memorando de entendimiento alcanzado la víspera, que establece el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes.
"Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano", aseveró el premier desde la Cisjordania ocupada.
La insistencia de Netanyahu en mantener la ocupación del territorio libanés contrasta con las recientes declaraciones públicas del presidente estadounidense Donald Trump, que incluso aseguró que el líder israelí tendrá que avalar el Memorando de Entendimiento de Islamabad, pues quien toma las decisiones es él, no Netanyahu.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).