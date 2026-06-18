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Kiev pasa al asesinato selectivo y sistemático de empleados de la central de Zaporozhie, denuncia Rosatom
Kiev pasa al asesinato selectivo y sistemático de empleados de la central de Zaporozhie, denuncia Rosatom
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Las consecuencias de los ataques ucranianos contra la planta nuclear de Zaporozhie podrían afectar tanto a Ucrania como a Rusia y a una parte considerable de... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Se trata del personal esencial de la central, del que depende directamente el funcionamiento seguro de los equipos de la instalación nuclear más grande de Europa de este tipo, apuntó Lijachov. La caza de los trabajadores de la planta nuclear constituye un acto inhumano por parte de los operadores de drones ucranianos, que no tomen en cuenta las consecuencias que podrían acarrear sus acciones, aseveró. En sus palabras, las tropas ucranianas han intensificado sus ataques contra la planta de Zaporozhie en los últimos años.En octubre de 2022, la región de Zaporozhie se incorporó a Rusia a través de referendos de autodeterminación, con lo que la central nuclear pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas han emprendido varios intentos de atacar la central.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.
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Kiev pasa al asesinato selectivo y sistemático de empleados de la central de Zaporozhie, denuncia Rosatom
12:14 GMT 18.06.2026 (actualizado: 12:19 GMT 18.06.2026)
Las consecuencias de los ataques ucranianos contra la planta nuclear de Zaporozhie podrían afectar tanto a Ucrania como a Rusia y a una parte considerable de Europa, advirtió el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov.
"Ayer por la tarde [el 17 de junio], cuatro residentes de Energodar resultaron heridos como consecuencia de un ataque con drones contra la ciudad. Dos de ellos son trabajadores del taller de reparaciones de la central nuclear", informó.
Se trata del personal esencial de la central, del que depende directamente el funcionamiento seguro de los equipos de la instalación nuclear más grande de Europa de este tipo, apuntó Lijachov.
La caza de los trabajadores de la planta nuclear constituye un acto inhumano por parte de los operadores de drones ucranianos, que no tomen en cuenta las consecuencias que podrían acarrear sus acciones, aseveró. En sus palabras, las tropas ucranianas han intensificado sus ataques contra la planta de Zaporozhie en los últimos años.
En octubre de 2022, la región de Zaporozhie se incorporó a Rusia a través de referendos de autodeterminación
, con lo que la central nuclear pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso
. Las tropas ucranianas han emprendido varios intentos de atacar la central
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Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear
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