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Putin explica por qué Kiev recurre a métodos terroristas

Putin explica por qué Kiev recurre a métodos terroristas

Sputnik Mundo

Las fuerzas rusas mantienen una ventaja estratégica y siguen avanzando en la zona de la operación militar especial, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin... 13.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-13T11:32+0000

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"Las Fuerzas Armadas rusas avanzan en todas direcciones, el enemigo es incapaz de contener esta ofensiva y recurre a métodos abiertamente terroristas: ataca objetivos civiles, líneas de comunicación y transporte de pasajeros", enfatizó el presidente ruso durante una videoconferencia dedicada al desarrollo de cuatro nuevos territorios (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie) que se incorporaron a Rusia en 2022.Asimismo, indicó que el desarrollo de las nuevas regiones se realiza en condiciones difíciles, incluyendo ataques con drones. Sin embargo, calificó como una tarea nacional clave promover el desarrollo de estos territorios.El mandatario ruso señaló que en esta faena se volcaron todas las agencias federales, 26 empresas estatales y 82 entidades territoriales del país que asumieron el patrocinio de distritos y localidades específicas en los territorios recién incorporados."Toda Rusia, de hecho, cientos de colectivos laborales, movimientos de voluntarios y organizaciones sociales han arrimado el hombro a Donbás y a Novorossiya, uniéndose para ayudar a estas tierras a aprovechar su colosal potencial y crear las condiciones allí para una vida estable y constructiva", subrayó.El 20 de septiembre de 2022, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk declararon que celebrarán del 23 al 27 de septiembre referendos para adherirse a Rusia. El mismo día, las Administraciones de las regiones de Jersón y Zaporozhie anunciaron la misma decisión. Los representantes de las regiones subrayaron que formar parte del país euroasiático protegerá sus territorios y restablecerá la justicia histórica.Los resultados de los referendos mostraron que en la república popular de Donetsk, el 99,23% de los habitantes votaron a favor de la incorporación a Rusia; en la república popular de Lugansk — el 98,42%; en Zaporozhie — 93,1%; y en Jersón — 87,05%.Los tratados internacionales sobre la adhesión de estos territorios a Rusia se firmaron el 30 de septiembre de 2022 por sus líderes y por el presidente ruso, Vladímir Putin. Según los documentos, las regiones se consideran parte de Rusia desde la fecha de la firma. Para el mandatario ruso la cuestión de la inclusión de estas regiones en Rusia "está cerrado definitivamente".

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