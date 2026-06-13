https://noticiaslatam.lat/20260613/con-impugnaciones-y-protestas-crece-la-tension-para-conocer-al-nuevo-presidente-en-peru-1173868382.html

Con impugnaciones y protestas, crece la tensión para conocer al nuevo presidente en Perú

Con impugnaciones y protestas, crece la tensión para conocer al nuevo presidente en Perú

Sputnik Mundo

Aunque ambos candidatos mantienen discursos conciliadores, expertos consultados por Sputnik admiten que la definición electoral en Perú está "llegando a un... 13.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-13T01:30+0000

2026-06-13T01:30+0000

2026-06-13T01:30+0000

américa latina

perú

roberto sánchez

keiko fujimori

lima

política

jne

fuerza popular

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173492134_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0a04bb4fb9fcc79fe7a184113f6cc1d1.jpg

Con una diferencia menor a 2.000 votos, pero que llegó a ser apenas 600, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la definición de quien será el próximo presidente del país sudamericano comienza a tensionarse, a fuerza de pedidos de impugnación de actas y el comienzo de movilizaciones en diferentes puntos del país.Si bien ambos candidatos habían mantenido un discurso moderado y proclive a aceptar rápidamente los resultados electorales, el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, solicitó la impugnación de unas 1.700 actas de varios circuitos de votación de Lima, alegando presuntas irregularidades como la repetición exacta de resultados en diferentes mesas. El partido también ha reclamado la demora en la llegada de votos desde el exterior, particularmente de países como Argentina o EEUU.En ese marco, Sánchez realizó una invitación a Keiko Fujimori para solicitar de manera conjunta un reconteo de votos para determinar "con cero controversia" quién efectivamente ganó las elecciones.Según el candidato, ambas colectividades mantienen dudas con respecto a algunas actas. "Ellos quieren anular votos nuestros en el sur, nosotros estamos señalando irregularidades en Lima y particularmente en la votación de peruanos en el exterior", complementó.En paralelo, una movilización de manifestantes en apoyo a Sánchez fue convocada para este viernes 12 con el objetivo de alcanzar el centro de la ciudad de Lima. Entre los lemas que acompañaron las convocatorias está el de 'Los cuatro suyos', en homenaje a una recordada movilización hecha en el año 2000 en contra de lo que se consideraba un fraude electoral cometido por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000).Sánchez respaldó las movilizaciones "autoconvocadas" y solicitó que las autoridades "no les pongan obstáculos, sino que garanticen que serán en ejercicio del derecho democrático" y las defendió alegando que "el pueblo también tiene sus dudas porque han acontecido cosas que no ocurrían desde el año 2000".Fujimori, consultada por medios peruanos, reconoció que los manifestantes tienen derecho a la movilización, pero reclamó que las protestas sean pacíficas."Se va a encrespar el ambiente"En diálogo con Sputnik, el abogado, experto en democracia y exministro peruano de Justicia José Tello consideró que, si bien el proceso de conteo de votos "había empezado bastante bien" debido a la gran cantidad de personeros que cada partido había colocado, pareciera ser que "va a llegar a un punto de tensión", en función de los reclamos de las últimas horas.Para el experto, los recursos de nulidad presentados por Juntos por el Perú "no tienen demasiada fortaleza", por lo que podría mantenerse una tendencia en el conteo de votos favorable a Fujimori que haría más probable una victoria de la líder de Fuerza Popular. En ese sentido, aseguró que "se va a encrespar el ambiente" cuando probablemente se oficialice la victoria de la candidata.Protestas para decir "que el pueblo está pendiente"También consultado por Sputnik, el politólogo Rey Camiloaga consideró que la postura de Sánchez apunta más bien a contrapesar una postura histórica de Fuerza Popular desde 2011, cuando Keiko Fujimori fue derrotada por primera vez.En esa línea, Camiloaga consideró que la propuesta del candidato de Juntos por el Perú de comprometer a Fujimori a apoyar un reconteo de votos apunta más que nada a "dar respuesta a lo que ella ha estado promoviendo durante años y ahora que ha ganado no lo está exigiendo".El politólogo señaló también una contradicción del sistema político en torno a las movilizaciones convocadas en apoyo a Sánchez en Lima y otros puntos del país, señalando que, mientras el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga incitaba a manifestaciones en la capital tras la primera vuelta en la que no logró acceder al balotaje, ahora rechaza —a través de su correligionario el actual gobernante de la capital Renzo Reggiardo— que se realicen manifestaciones en favor de la transparencia electoral. Para el analista, la manifestación de seguidores de Sánchez "es buena" porque, lejos de sumarse a un "discurso fraudista", va en dirección de "decirle a los organismos electorales que hay un pueblo pendiente de los resultados". Esto puede ser determinante, estimó, para evitar algunos errores como los cometidos por el Juntado Nacional de Elecciones (JNE), que durante algunas horas publicó por error la oficialización de Fujimori como ganadora.

https://noticiaslatam.lat/20260609/elecciones-en-peru-evidencian-que-el-pais-esta-historicamente-dividido-por-mitades-dice-experto-1173809070.html

https://noticiaslatam.lat/20260608/elecciones-en-peru-el-proximo-gobierno-debera-construir-consensos-1173807003.html

perú

lima

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, roberto sánchez, keiko fujimori, lima, política, jne, fuerza popular, 💬 opinión y análisis