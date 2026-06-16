Entre Escila y Caribdis: cómo las discrepancias entre Von der Leyen y Kallas debilitan a Europa
© AP Photo / Virginia MayoLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversa con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas
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En Bruselas se libra una batalla por el control de la diplomacia europea entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para política exterior, Kaja Kallas. Esto ocurre en uno de los momentos más delicados para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, reportaron los medios.
"Estas rencillas y movimientos bajo el tapete están haciendo un flaco favor a la diplomacia de la UE. No dan buena imagen", comentó una diplomática bajo anonimato.
La crisis se agravó a principios de junio, cuando trascendieron los supuestos planes de Alemania y Francia para reformar la arquitectura de la política exterior europea. En Bruselas, la iniciativa fue interpretada como un golpe contra Kaja Kallas y una muestra de la creciente influencia de Ursula von der Leyen sobre la acción exterior de la UE, se indicó.
El informe subrayó el creciente poder de Ursula von der Leyen, reforzado por las crisis de la última década —de la pandemia al conflicto en Ucrania y las tensiones con EEUU y China—. La presidenta de la Comisión aprovechó ese contexto para ampliar su influencia en política exterior y reforzar carteras como defensa y cooperación internacional.
"La conservadora alemana ha diseñado su maquinaria como una vertical. Y, según los críticos, ha ido construyendo estructuras paralelas de poder dentro de la Comisión", recalcó el artículo.
La disputa más intensa se centró en el control del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), bajo la dirección de Kallas, como establecen los documentos europeos.
La situación genera incomodidad entre varios Estados miembros. Parte de las críticas se dirigen a Von der Leyen, acusada de "voracidad" al exceder sus competencias en política exterior, como evidenció, según sus detractores, su visita a Israel en plena ofensiva sobre Gaza.
Por otro lado, también crece la frustración con Kallas. Algunos la consideran demasiado centrada en Rusia, mientras que otros le reprochan varios errores diplomáticos, incluidas sus críticas a China y su postura, relativamente moderada, sobre Israel.
"Las tensiones institucionales en Bruselas han lastrado nuestra acción exterior. Choques personales y de competencias, voces cacofónicas, una excesiva verticalidad en la toma de decisiones han generado disfunciones que Europa no puede permitirse", comentó el eurodiputado socialista Javi López.
Además, los expertos señalaron que el problema también pone de manifiesto una "disfunción estructural" de la arquitectura del Tratado de Lisboa —uno de los textos fundamentales de la UE—, en vigor desde 2009.
Así, la rivalidad entre Von der Leyen y Kallas refleja una inquietud más amplia en las capitales europeas: unas instituciones pensadas para el consenso no encajan en un mundo de competencia entre grandes potencias, concluyó el medio.
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