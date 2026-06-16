https://noticiaslatam.lat/20260616/entre-escila-y-caribdis-como-las-discrepancias-entre-von-der-leyen-y-kallas-debilitan-a-europa-1173915213.html

Entre Escila y Caribdis: cómo las discrepancias entre Von der Leyen y Kallas debilitan a Europa

Entre Escila y Caribdis: cómo las discrepancias entre Von der Leyen y Kallas debilitan a Europa

Sputnik Mundo

En Bruselas se libra una batalla por el control de la diplomacia europea entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta... 16.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-16T14:10+0000

2026-06-16T14:10+0000

2026-06-16T14:10+0000

internacional

ursula von der leyen

unión europea (ue)

🌍 europa

diplomacia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/10/1173914167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_595b21189e52ff1ceeb732e89817e777.jpg

La crisis se agravó a principios de junio, cuando trascendieron los supuestos planes de Alemania y Francia para reformar la arquitectura de la política exterior europea. En Bruselas, la iniciativa fue interpretada como un golpe contra Kaja Kallas y una muestra de la creciente influencia de Ursula von der Leyen sobre la acción exterior de la UE, se indicó.El informe subrayó el creciente poder de Ursula von der Leyen, reforzado por las crisis de la última década —de la pandemia al conflicto en Ucrania y las tensiones con EEUU y China—. La presidenta de la Comisión aprovechó ese contexto para ampliar su influencia en política exterior y reforzar carteras como defensa y cooperación internacional.La disputa más intensa se centró en el control del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), bajo la dirección de Kallas, como establecen los documentos europeos.La situación genera incomodidad entre varios Estados miembros. Parte de las críticas se dirigen a Von der Leyen, acusada de "voracidad" al exceder sus competencias en política exterior, como evidenció, según sus detractores, su visita a Israel en plena ofensiva sobre Gaza.Por otro lado, también crece la frustración con Kallas. Algunos la consideran demasiado centrada en Rusia, mientras que otros le reprochan varios errores diplomáticos, incluidas sus críticas a China y su postura, relativamente moderada, sobre Israel.Además, los expertos señalaron que el problema también pone de manifiesto una "disfunción estructural" de la arquitectura del Tratado de Lisboa —uno de los textos fundamentales de la UE—, en vigor desde 2009.Así, la rivalidad entre Von der Leyen y Kallas refleja una inquietud más amplia en las capitales europeas: unas instituciones pensadas para el consenso no encajan en un mundo de competencia entre grandes potencias, concluyó el medio.

https://noticiaslatam.lat/20260615/europa-esta-dispuesta-a-luchar-hasta-el-ultimo-soldado-ucraniano-hasta-el-ultimo-euro-afirma-fico--1173893017.html

https://noticiaslatam.lat/20260611/es-disfuncional-la-ue-considera-destituir-a-kallas-de-su-cargo-y-disolver-su-departamento-afirman-1173843888.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ursula von der leyen, unión europea (ue), 🌍 europa, diplomacia