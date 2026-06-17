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"Bombas sobre sus cabezas": Trump amenaza a Irán si no le satisface el respeto del acuerdo | Video
"Bombas sobre sus cabezas": Trump amenaza a Irán si no le satisface el respeto del acuerdo | Video
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EEUU no descarta retomar las medidas militares contra Irán si este "si no se comportan adecuadamente" tras la suscripción del memorando, declaró a la prensa el... 17.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-17T14:18+0000
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En palabras de Trump, el memorando de entendimiento, cuya suscripción está prevista para el 19 de junio en Suiza, no es un documento definitivo, por lo que reserva el derecho de reanudar las acciones militares.En la víspera, el mandatario estadounidense aseveró que le gustaría dar la máxima difusión al documento para que todo el mundo supiera de qué trata. Asimismo, agregó que está listo para enviar el acuerdo al Congreso estadounidense para su aprobación.Con anterioridad, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades.A su vez, Donald Trump autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.
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"Bombas sobre sus cabezas": Trump amenaza a Irán si no le satisface el respeto del acuerdo | Video
EEUU no descarta retomar las medidas militares contra Irán si este "si no se comportan adecuadamente" tras la suscripción del memorando, declaró a la prensa el presidente estadounidense, Donald Trump.
En palabras de Trump, el memorando de entendimiento, cuya suscripción está prevista para el 19 de junio en Suiza, no es un documento definitivo, por lo que reserva el derecho de reanudar las acciones militares.
"Si no me gusta, si no se comportan adecuadamente, volveremos de inmediato a lanzar bombas sobre sus cabezas", comentó Trump en una reunión con su homólogo egipcio, Abdelfatá Sisi.
En la víspera, el mandatario estadounidense aseveró que le gustaría dar la máxima difusión al documento
para que todo el mundo supiera de qué trata. Asimismo, agregó que está listo para enviar el acuerdo al Congreso estadounidense para su aprobación.
Con anterioridad, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo
para poner fin a las hostilidades.
A su vez, Donald Trump autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.