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Trump promete hacer público el acuerdo con Irán

Trump promete hacer público el acuerdo con Irán

Sputnik Mundo

Al presidente de EEUU, Donald Trump, le gustaría dar la máxima difusión al documento que se firmará entre Washington y Teherán, aseveró el propio mandatario... 16.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-16T15:43+0000

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También agregó que está listo para enviar el acuerdo al Congreso estadounidense para su aprobación. Según él, en este documento se establece que "Irán nunca poseerá armas nucleares".En cuanto a la cuestión del uranio enriquecido iraní, el mandatario señaló que su país lo destruirá una vez que lo reciba.Anteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el 19 de junio en Suiza.A su vez, Trump autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.

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