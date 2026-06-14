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Pakistán dice que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo de paz
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Según el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, las naciones alcanzaron un entendimiento. 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Pakistán dice que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo de paz

21:36 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Tingshu WangEl primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Tingshu Wang
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Según el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, las naciones alcanzaron un entendimiento.
"Ambas partes han declarado el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano", escribió en X.
De acuerdo con el líder, la firma del documento se realizaría el 19 de junio en Suiza.
Pese al mensaje de Sharif, las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto.
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