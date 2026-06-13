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Avanza el desbloqueo carretero en algunas zonas de Bolivia
Avanza el desbloqueo carretero en algunas zonas de Bolivia
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A más de un mes del inicio de cierres viales y protestas en el país sudamericano, algunos de los accesos han sido reabiertos para permitir la llegada de... 13.06.2026, Sputnik Mundo
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Por ejemplo, en Chuquisaca (sur), se aprobó un cuarto intermedio en los bloqueos para dar paso al corredor humanitario. Este será vigente "hasta la convocatoria del ampliado ordinario, a realizarse en el municipio de Tarabuco para la fecha 20 y 21 de junio de 2026", de acuerdo con lo retomado por el medio boliviano. No obstante, en regiones como El Alto (oeste), la situación aún es álgida. Durante este 13 de junio, los manifestantes quemaron una patrulla.
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Avanza el desbloqueo carretero en algunas zonas de Bolivia

21:10 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Juan KaritaPolicías desbloqueando caminos en Bolivia.
Policías desbloqueando caminos en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Juan Karita
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A más de un mes del inicio de cierres viales y protestas en el país sudamericano, algunos de los accesos han sido reabiertos para permitir la llegada de víveres, según el diario local El Deber.
Por ejemplo, en Chuquisaca (sur), se aprobó un cuarto intermedio en los bloqueos para dar paso al corredor humanitario.
Este será vigente "hasta la convocatoria del ampliado ordinario, a realizarse en el municipio de Tarabuco para la fecha 20 y 21 de junio de 2026", de acuerdo con lo retomado por el medio boliviano.
Residentes observan a la policía retirar las barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una carretera de El Alto, Bolivia, el sábado 23 de mayo de 2026 (Foto AP/Juan Karita) - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
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Un acuerdo entre manifestantes y el Gobierno de Bolivia sería "una salida honorable para ambas partes": analista
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No obstante, en regiones como El Alto (oeste), la situación aún es álgida. Durante este 13 de junio, los manifestantes quemaron una patrulla.
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