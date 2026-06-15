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Revelan el plazo para la reanudación de las cadenas de suministro en el estrecho de Ormuz
Revelan el plazo para la reanudación de las cadenas de suministro en el estrecho de Ormuz
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El restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz tras cualquier acuerdo político no solo depende de la "apertura oficial", sino también de... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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Así, el analista estimó que este proceso llevará entre uno y tres meses.Al mismo tiempo, el experto advirtió sobre la posibilidad de que se detecten minas y explosivos, lo que podría complicar el proceso de apertura del estrecho."La situación se complica considerablemente: las operaciones de desminado, en las que participan dragas especiales, buques hidrográficos y unidades de buzos, pueden durar desde varias semanas hasta varios meses, dependiendo de la magnitud de la amenaza y del nivel de cooperación internacional", aseveró Shami.Al referirse al aspecto económico, el experto señaló que el anuncio de la apertura del estrecho tendrá un impacto inmediato en los mercados mundiales. En particular, destacó que se reducirán las primas por riesgos marítimos, bajarán los precios de los seguros militares y mejorará el ánimo en las bolsas de energía.Hoy, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza. Ambos países confirmaron esta información.El presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes.Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní Kazem Garibabadí.
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Revelan el plazo para la reanudación de las cadenas de suministro en el estrecho de Ormuz

16:41 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin NavalEl portaaviones estadounidenese USS Dwight D. Eisenhower cruza las aguas del estrecho de Ormuz
El portaaviones estadounidenese USS Dwight D. Eisenhower cruza las aguas del estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
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El restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz tras cualquier acuerdo político no solo depende de la "apertura oficial", sino también de la estabilidad de la seguridad marítima y del restablecimiento de la confianza de las instituciones internacionales, indicó a Sputnik el experto egipcio en economía del transporte Ajmed Shami.
Así, el analista estimó que este proceso llevará entre uno y tres meses.
"Si no hay daños directos en la infraestructura ni minas marinas, el tráfico marítimo podría reanudarse gradualmente en el plazo de unos días. Sin embargo, los mercados y las empresas de transporte podrían necesitar entre varias semanas y varios meses para volver a los regímenes de funcionamiento previos a la crisis", subrayó.
Al mismo tiempo, el experto advirtió sobre la posibilidad de que se detecten minas y explosivos, lo que podría complicar el proceso de apertura del estrecho.
"La situación se complica considerablemente: las operaciones de desminado, en las que participan dragas especiales, buques hidrográficos y unidades de buzos, pueden durar desde varias semanas hasta varios meses, dependiendo de la magnitud de la amenaza y del nivel de cooperación internacional", aseveró Shami.
Ataques israelíes contra el Líbano - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
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Al referirse al aspecto económico, el experto señaló que el anuncio de la apertura del estrecho tendrá un impacto inmediato en los mercados mundiales. En particular, destacó que se reducirán las primas por riesgos marítimos, bajarán los precios de los seguros militares y mejorará el ánimo en las bolsas de energía.
"Por el estrecho transita alrededor del 20% de los suministros marítimos mundiales de petróleo. Según sus previsiones, el retorno de las cadenas de suministro a su plena capacidad operativa llevará entre uno y tres meses, lo que depende directamente del nivel de riesgos residuales en la región", concluyó el experto.
Banderas de EEUU e Irán - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
Defensa
Revelan los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU
07:25 GMT
Hoy, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza. Ambos países confirmaron esta información.
El presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes.
Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní Kazem Garibabadí.
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