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Israel no detendrá su operación militar contra el Líbano, a pesar de los acuerdos entre Irán y EEUU

Israel no detendrá su operación militar contra el Líbano, a pesar de los acuerdos entre Irán y EEUU

Sputnik Mundo

El titular de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, afirmó que el preacuerdo logrado por Estados Unidos e Irán no implica compromisos algunos para... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T09:24+0000

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El ministro advirtió que cualquier lanzamiento de un dron o un misil contra Israel desde el Líbano tendrá como respuesta un ataque israelí a Dahieh, el baluarte de Hizbulá en la periferia de Damasco.En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseveró que Israel mantendrá "indefinidamente" su presencia militar en las llamadas zonas de amortiguación en el Líbano, Siria y la Franja de Gaza.En sus palabras, Israel explicó esa posición a los altos cargos de Washington, incluido Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.En la víspera, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza. Ambos países confirmaron esta información.A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.

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