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Israel no detendrá su operación militar contra el Líbano, a pesar de los acuerdos entre Irán y EEUU
Israel no detendrá su operación militar contra el Líbano, a pesar de los acuerdos entre Irán y EEUU
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El titular de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, afirmó que el preacuerdo logrado por Estados Unidos e Irán no implica compromisos algunos para... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T09:24+0000
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El ministro advirtió que cualquier lanzamiento de un dron o un misil contra Israel desde el Líbano tendrá como respuesta un ataque israelí a Dahieh, el baluarte de Hizbulá en la periferia de Damasco.En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseveró que Israel mantendrá "indefinidamente" su presencia militar en las llamadas zonas de amortiguación en el Líbano, Siria y la Franja de Gaza.En sus palabras, Israel explicó esa posición a los altos cargos de Washington, incluido Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.En la víspera, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza. Ambos países confirmaron esta información.A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.
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Israel no detendrá su operación militar contra el Líbano, a pesar de los acuerdos entre Irán y EEUU
El titular de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, afirmó que el preacuerdo logrado por Estados Unidos e Irán no implica compromisos algunos para Israel, que busca la desaparición de la milicia proiraní Hizbulá en el Líbano.
"Mi postura es clara: no somos parte de este acuerdo, que no vela por nuestra seguridad ni nos vincula de manera alguna. No debemos comprometernos con menos que el desmantelamiento de Hizbulá, no debemos retirarnos de ningún territorio que nuestros combatientes hayan conquistado y limpiado de infraestructura terrorista", publicó Ben-Gvir en su cuenta de la red social X.
El ministro advirtió que cualquier lanzamiento de un dron o un misil contra Israel desde el Líbano tendrá como respuesta un ataque israelí a Dahieh, el baluarte de Hizbulá en la periferia de Damasco.
"Cada vez que nos sometimos a la presión internacional a costa de la seguridad de Israel, pagamos un precio de sangre con intereses. Así fue con los Acuerdos de Oslo, así fue con el acuerdo de 2006 con el Líbano, y así fue durante todo el periodo de contención en Gaza que nos reventó en la cara", afirmó Ben-Gvir.
En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseveró que Israel mantendrá "indefinidamente" su presencia militar en las llamadas zonas de amortiguación en el Líbano, Siria y la Franja de Gaza.
En sus palabras, Israel explicó esa posición a los altos cargos de Washington, incluido Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
"No transigiremos en lo que respecta a los intereses de seguridad vitales de Israel y la defensa de nuestros conciudadanos; no nos vamos a retirar de las zonas de seguridad", afirmó Katz.
En la víspera, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo
para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza
. Ambos países confirmaron esta información.
A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.
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