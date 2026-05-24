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EEUU ordena cuarentena para la selección de fútbol de la RDC para el Mundial tras brote de ébola
EEUU ordena cuarentena para la selección de fútbol de la RDC para el Mundial tras brote de ébola
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El Gobierno de los Estados Unidos anunció que la delegación de la República Democrática del Congo (RDC) debe someterse a un aislamiento obligatorio de 21 días... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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La medida sanitaria alterará significativamente la logística del combinado congoleño, el cual tenía planificado arribar a la ciudad de Houston, Texas, una semana antes de su debut oficial frente a la selección de Portugal el próximo 17 de junio. Adicionalmente, la Administración estadounidense mantiene bajo evaluación medidas restrictivas complementarias, abriendo la posibilidad de prohibir definitivamente la entrada de aficionados procedentes de la República Democrática del Congo para evitar contagios masivos en las sedes del torneo.La orden fue informada por las autoridades sanitarias y de seguridad del país norteamericano tras registrarse un agresivo brote de ébola en la nación africana, el cual ya ha cobrado la vida de al menos 177 personas y mantiene cientos de casos bajo sospecha. Con el fin de mitigar los riesgos de propagación del virus durante la justa mundialista, el Departamento de Seguridad Nacional determinó además que todos los vuelos comerciales procedentes de las regiones afectadas sean redirigidos exclusivamente hacia el aeropuerto internacional de Washington-Dulles para un control epidemiológico exhaustivo.
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EEUU ordena cuarentena para la selección de fútbol de la RDC para el Mundial tras brote de ébola

21:11 GMT 24.05.2026
© AP Photo / Moses SawasawaTrabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara
Trabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en el cementerio de Rwampara - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
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El Gobierno de los Estados Unidos anunció que la delegación de la República Democrática del Congo (RDC) debe someterse a un aislamiento obligatorio de 21 días como requisito indispensable para ingresar al territorio estadounidense y participar en la Copa del Mundo 2026.
La medida sanitaria alterará significativamente la logística del combinado congoleño, el cual tenía planificado arribar a la ciudad de Houston, Texas, una semana antes de su debut oficial frente a la selección de Portugal el próximo 17 de junio.
Adicionalmente, la Administración estadounidense mantiene bajo evaluación medidas restrictivas complementarias, abriendo la posibilidad de prohibir definitivamente la entrada de aficionados procedentes de la República Democrática del Congo para evitar contagios masivos en las sedes del torneo.
Brote de ébola - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
Internacional
La República Democrática del Congo confirma un nuevo brote de ébola, reporta la OMS
17 de mayo, 03:39 GMT
La orden fue informada por las autoridades sanitarias y de seguridad del país norteamericano tras registrarse un agresivo brote de ébola en la nación africana, el cual ya ha cobrado la vida de al menos 177 personas y mantiene cientos de casos bajo sospecha.
Con el fin de mitigar los riesgos de propagación del virus durante la justa mundialista, el Departamento de Seguridad Nacional determinó además que todos los vuelos comerciales procedentes de las regiones afectadas sean redirigidos exclusivamente hacia el aeropuerto internacional de Washington-Dulles para un control epidemiológico exhaustivo.
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