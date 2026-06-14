"Trump nos ha fastidiado": así valoran en Israel el acuerdo entre EEUU e Irán
© AP Photo / Evan VucciEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detrás de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos
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El trato alcanzado entre Teherán y Washington causó decepción en Tel Aviv, ya que su opinión no fue tenida en cuenta, informa el medio 'Ynet' citando a funcionarios israelíes. Según los oficiales del país judío, el acuerdo no asegura una paz duradera y hace concesiones a Irán, indica.
"Trump nos ha fastidiado", declaró una de las fuentes.
Al mismo tiempo, otro interlocutor señaló que el acuerdo se alcanzó bajo la presión de Irán y la subordinación de la parte estadounidense.
"Nadie está contento con él. Se entiende que no es bueno para nosotros y que perjudica los intereses israelíes", cita el medio a una de sus fuentes.
¿Qué incluye el acuerdo, según el artículo?
Será firmado en formato virtual.
No se trata de una paz definitiva, sino de un alto el fuego de 60 días.
La cuestión del programa nuclear queda aplazada.
El tema del potencial misilístico de la nación persa quedó excluido de las conversaciones actuales y de las futuras.
Apertura total del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.
Anteriormente, el presidente Trump declaró en una publicación en Truth Social que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba prevista para el 14 de junio. A su vez, el 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, negó la información sobre la fecha, aunque destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.
El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei, la calificó de "responsable" y "generosa".
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