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"Trump nos ha fastidiado": así valoran en Israel el acuerdo entre EEUU e Irán

"Trump nos ha fastidiado": así valoran en Israel el acuerdo entre EEUU e Irán

Sputnik Mundo

El trato alcanzado entre Teherán y Washington causó decepción en Tel Aviv, ya que su opinión no fue tenida en cuenta, informa el medio 'Ynet' citando a... 14.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-14T13:31+0000

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"Trump nos ha fastidiado", declaró una de las fuentes. Al mismo tiempo, otro interlocutor señaló que el acuerdo se alcanzó bajo la presión de Irán y la subordinación de la parte estadounidense. ¿Qué incluye el acuerdo, según el artículo?Anteriormente, el presidente Trump declaró en una publicación en Truth Social que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba prevista para el 14 de junio. A su vez, el 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, negó la información sobre la fecha, aunque destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei, la calificó de "responsable" y "generosa".

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