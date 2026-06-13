Irán "tiene los incentivos para retrasar el proceso si EEUU intenta imponer un acuerdo de paz": experto

La nación norteamericana no puede lograr diplomáticamente lo que no ha conseguido militarmente, subrayó Rectenwald, señalando que intentarlo solo dará al país persa "todos los incentivos para retrasar el proceso, mantener sus líneas rojas y esperar un entorno político más favorable en Washington o un cambio en el equilibrio de poder regional". "Irán ha demostrado que puede sobrevivir a una guerra económica prolongada mejor de lo que muchos esperaban", y la influencia de Estados Unidos es "limitada y está disminuyendo", sin lograr el resultado "deseado" de "colapso político o capitulación", ponderó el especialista. De igual modo, resaltó que Teherán se ha adaptado "a través del comercio con China y Rusia, y la resiliencia interna".
"A menos que Estados Unidos ofrezca condiciones que aborden las preocupaciones fundamentales de seguridad de Irán, en lugar de simplemente exigir concesiones unilaterales, esperar sigue siendo una estrategia racional por parte de Teherán", declaró a Sputnik el analista político Michael Rectenwald.
"Cualquier acuerdo que surja probablemente será más limitado y frágil de lo que sugieren los titulares optimistas, y probablemente reflejará un equilibrio de resistencia más que un cambio fundamental en los objetivos estratégicos de ninguna de las partes", añadió el experto.
La nación norteamericana no puede lograr diplomáticamente lo que no ha conseguido militarmente, subrayó Rectenwald, señalando que intentarlo solo dará al país persa "todos los incentivos para retrasar el proceso, mantener sus líneas rojas y esperar un entorno político más favorable en Washington o un cambio en el equilibrio de poder regional".
"Irán ha demostrado que puede sobrevivir a una guerra económica prolongada mejor de lo que muchos esperaban", y la influencia de Estados Unidos es "limitada y está disminuyendo", sin lograr el resultado "deseado" de "colapso político o capitulación", ponderó el especialista.
De igual modo, resaltó que Teherán se ha adaptado "a través del comercio con China y Rusia, y la resiliencia interna".
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).