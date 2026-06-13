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Irán "tiene los incentivos para retrasar el proceso si EEUU intenta imponer un acuerdo de paz": experto

Irán "tiene los incentivos para retrasar el proceso si EEUU intenta imponer un acuerdo de paz": experto

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"A menos que Estados Unidos ofrezca condiciones que aborden las preocupaciones fundamentales de seguridad de Irán, en lugar de simplemente exigir concesiones... 13.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-13T22:15+0000

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La nación norteamericana no puede lograr diplomáticamente lo que no ha conseguido militarmente, subrayó Rectenwald, señalando que intentarlo solo dará al país persa "todos los incentivos para retrasar el proceso, mantener sus líneas rojas y esperar un entorno político más favorable en Washington o un cambio en el equilibrio de poder regional". "Irán ha demostrado que puede sobrevivir a una guerra económica prolongada mejor de lo que muchos esperaban", y la influencia de Estados Unidos es "limitada y está disminuyendo", sin lograr el resultado "deseado" de "colapso político o capitulación", ponderó el especialista. De igual modo, resaltó que Teherán se ha adaptado "a través del comercio con China y Rusia, y la resiliencia interna".

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