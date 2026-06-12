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"El acuerdo final con EEUU aún no está listo", dice el canciller iraní

"El acuerdo final con EEUU aún no está listo", dice el canciller iraní

Sputnik Mundo

A pesar de los dichos de Washington, aún no se ha logrado un entendimiento para el cese de hostilidades entre Teherán y la nación norteamericana, destacó el... 12.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el funcionario, hay dos fases del documento. La primera, es la firma de un documento donde llegan a un punto en común y, posteriormente, se realizan negociaciones, en aras de un acuerdo final. Estas son algunos de los aspectos que resaltó Aragchi:

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