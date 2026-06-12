"El acuerdo final con EEUU aún no está listo", dice el canciller iraní
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaAbás Aragchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una conferencia de prensa tras una reunión en Moscú con su par ruso
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A pesar de los dichos de Washington, aún no se ha logrado un entendimiento para el cese de hostilidades entre Teherán y la nación norteamericana, destacó el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abás Aragchi, según medios iraníes.
De acuerdo con el funcionario, hay dos fases del documento. La primera, es la firma de un documento donde llegan a un punto en común y, posteriormente, se realizan negociaciones, en aras de un acuerdo final.
Estas son algunos de los aspectos que resaltó Aragchi:
Se aplazó el diálogo sobre el tema nuclear y sanciones; este será tratado en la segunda fase.
En el memorándum de entendimiento con EEUU, se agregaría el fin del conflicto en todos los frentes, incluido en Líbano.
Asimismo, la contraparte deberá comprometerse a no usar la fuerza y, ambas naciones, suscribirán el respeto a la soberanía nacional.
En el texto, se añadiría el levantamiento del bloqueo al estrecho de Ormuz, así como mecanismos sobre los fondos congelados.
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