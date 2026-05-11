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Irán no es un bandido, sino que lucha contra ellos, señalan desde la Cancillería del país persa

Irán no es un bandido, sino que lucha contra ellos, señalan desde la Cancillería del país persa

Sputnik Mundo

EEUU se posicionó como la mayor amenaza para la paz y la seguridad internacional, destacó el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Bagaei. En sus... 11.05.2026, Sputnik Mundo

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"¿Fuimos nosotros quienes invadimos Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia? (...) ¿Somos nosotros quienes actuamos con arrogancia en el hemisferio occidental contra Cuba y otros países? ¿Fuimos nosotros quienes cometimos un crimen tan grave, dos veces, en el proceso diplomático, atacando a un país, destruyendo su infraestructura, asesinando a sus líderes y a sus ciudadanos?", subrayó Esmail Bagaei.En cuanto al proceso de paz, el vocero calificó de "legítimas" las exigencias de Teherán a Washington en su propuesta.Otras reivindicaciones de Irán, según Bagaei, fueron "el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y el establecimiento de la seguridad en la región y en Líbano". Todos estos puntos, reafirmó el portavoz, constituían "una propuesta generosa y legítima para la seguridad de la región".Bagaei puntualizó que "la seguridad regional ha de ser garantizada por los propios países de la región" y que "cualquier injerencia en los asuntos del estrecho de Ormuz solo complicará aún más la situación".Respecto a las discrepancias sobre el alcance del programa nuclear de Irán, el portavoz indicó que "toda la atención se centra ahora en poner fin a la guerra" y que las decisiones acerca del problema nuclear, el proceso de enriquecimiento de uranio y los materiales nucleares en posesión de Irán "se debatirán en su debido momento".El 10 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable".El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases en Oriente Medio. Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas civiles murieron, como el ayatolá Alí Jameneí, y varios altos cargos militares.El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar la paz. Tres días después, los negociadores de los dos países beligerantes celebraron la primera ronda del diálogo en la capital paquistaní que terminó sin acuerdo.El 21 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". La segunda ronda estaba prevista para este 22 de abril, pero no se llevó a cabo. El 1 de mayo, Trump informó en una carta al Congreso que la guerra contra Irán había terminado.

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