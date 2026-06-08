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Moscú ratifica su voluntad de dialogar sobre Ucrania "de forma honesta y sin engaños" | Video

Moscú ratifica su voluntad de dialogar sobre Ucrania "de forma honesta y sin engaños" | Video

Sputnik Mundo

Aunque todo parece indicar que las autoridades de Ucrania no tienen interés en negociar con Rusia, el país euroasiático está dispuesto a hacerlo, siempre y... 08.06.2026, Sputnik Mundo

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A modo de ejemplo, mencionó el proceso de negociaciones durante el Euromaidán, cuando se alcanzaron acuerdos entre el entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, y la oposición, que posteriormente fueron incumplidos por parte de esta última."La oposición, haciendo caso omiso de las garantías en forma de firmas de Francia, Alemania y Polonia, dio un golpe de Estado y se lanzó a la caza física del presidente Yanukóvich, con quien habían firmado documentos bajo la garantía de los europeos", recordó.En este contexto, el ministro ruso recordó la reciente firma de un acuerdo entre Kiev, Londres y París para el suministro de armamento europeo de largo alcance a Ucrania, indicando que se planea utilizar estas armas para lanzar ataques "en el interior del territorio ruso". "No sé cómo se puede hablar de negociaciones en estas circunstancias", añadió.También se refirió a la denominada "carta abierta" enviada por Volodímir Zelénski al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que el primero proponía una reunión."Esa carta por alguna razón fue difundida para todo el mundo. Supongo que las personas corteses no actúan así. Y el presidente [ruso] interpretó esa carta más bien como una muestra de que a Ucrania no le hacen falta las negociaciones", cerró.Rusia ha declarado en reiteradas ocasiones que no renuncia a ningún tipo de diálogo para resolver el conflicto ucraniano, siempre y cuando las negociaciones se mantengan con las autoridades legítimas y conduzcan a la eliminación de las causas fundamentales del conflicto y a una paz duradera, y no a una simple tregua en los enfrentamientos.Conforme a la postura rusa, el país euroasiático preferiría resolver el conflicto en Ucrania por la vía diplomática y pacífica, pero ante la oposición a esta línea por parte de Kiev y sus aliados occidentales, está dispuesto a alcanzar sus objetivos por la vía militar.

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