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Trump anuncia la fecha para la firma del acuerdo con Irán
Trump anuncia la fecha para la firma del acuerdo con Irán
Sputnik Mundo
La firma del acuerdo entre EEUU e Irán está prevista para el domingo, 14 de junio, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump. Añadió que Washington... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T17:17+0000
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"Está previsto que el acuerdo se firme mañana [14 de junio], e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos", escribió el mandatario de EEUU en Truth Social.Según Trump, el acuerdo debería bloquear por completo el camino de Teherán hacia las armas nucleares.En palabras del jefe de Estado, sus relaciones con Irán "son significativamente diferentes y mejores que las que existían bajo administraciones anteriores"."Esperamos una cooperación a largo plazo con Irán y todo Oriente Medio. Confiamos en que este proceso se desarrolle con rapidez, facilidad y sin contratiempos", agregó.El 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei, la calificó de "responsable" y "generosa".
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Trump anuncia la fecha para la firma del acuerdo con Irán
17:17 GMT 13.06.2026 (actualizado: 17:19 GMT 13.06.2026)
La firma del acuerdo entre EEUU e Irán está prevista para el domingo, 14 de junio, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump. Añadió que Washington espera que continúe la cooperación con Teherán y todos los países de Oriente Medio, pero está preparado para tomar medidas en caso de negativa.
"Está previsto que el acuerdo se firme mañana [14 de junio], e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos", escribió el mandatario de EEUU en Truth Social.
Según Trump, el acuerdo debería bloquear por completo el camino de Teherán hacia las armas nucleares.
"Ellos ya no quieren armas nucleares y no las poseerán, ya sea mediante compra, desarrollo u otra forma de obtención", subrayó.
En palabras del jefe de Estado, sus relaciones con Irán "son significativamente diferentes y mejores que las que existían bajo administraciones anteriores".
"Esperamos una cooperación a largo plazo con Irán y todo Oriente Medio. Confiamos en que este proceso se desarrolle con rapidez, facilidad y sin contratiempos", agregó.
El 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando
de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques
contra objetivos en territorio iraní. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán
para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo
hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.
El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22
hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable"
, en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei, la calificó de "responsable" y "generosa"
.
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