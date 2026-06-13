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Trump anuncia la fecha para la firma del acuerdo con Irán

Trump anuncia la fecha para la firma del acuerdo con Irán

Sputnik Mundo

La firma del acuerdo entre EEUU e Irán está prevista para el domingo, 14 de junio, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump. Añadió que Washington... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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"Está previsto que el acuerdo se firme mañana [14 de junio], e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz quedará abierto para todos", escribió el mandatario de EEUU en Truth Social.Según Trump, el acuerdo debería bloquear por completo el camino de Teherán hacia las armas nucleares.En palabras del jefe de Estado, sus relaciones con Irán "son significativamente diferentes y mejores que las que existían bajo administraciones anteriores"."Esperamos una cooperación a largo plazo con Irán y todo Oriente Medio. Confiamos en que este proceso se desarrolle con rapidez, facilidad y sin contratiempos", agregó.El 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei, la calificó de "responsable" y "generosa".

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