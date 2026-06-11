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Del dicho al hecho, hay mucho trecho: ¿cuántas veces prometió Trump un acuerdo con Irán?

Del dicho al hecho, hay mucho trecho: ¿cuántas veces prometió Trump un acuerdo con Irán?

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Después de que EEUU e Israel no lograran doblegar a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a referirse a un acuerdo inminente con Teherán... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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