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Del dicho al hecho, hay mucho trecho: ¿cuántas veces prometió Trump un acuerdo con Irán?
Del dicho al hecho, hay mucho trecho: ¿cuántas veces prometió Trump un acuerdo con Irán?
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Después de que EEUU e Israel no lograran doblegar a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a referirse a un acuerdo inminente con Teherán... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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Del dicho al hecho, hay mucho trecho: ¿cuántas veces prometió Trump un acuerdo con Irán?
Después de que EEUU e Israel no lograran doblegar a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a referirse a un acuerdo inminente con Teherán, repitiendo en decenas de ocasiones que estaba casi "listo" y que era "inevitable" en "un futuro próximo". Los medios de comunicación estadounidenses calculan que lo hizo al menos 37 veces.
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