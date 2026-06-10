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¿Ecuador realmente tiene niveles de desigualdad similares a los de Uruguay y Chile?

¿Ecuador realmente tiene niveles de desigualdad similares a los de Uruguay y Chile?

Sputnik Mundo

El presidente Daniel Noboa ha posicionado una narrativa optimista sobre la situación social del Ecuador, afirmando que el país se sitúa —junto a Uruguay y... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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Algunos expertos en sociología y política advierten que este discurso carece de respaldo técnico y, además, pone en peligro la confianza de los ciudadanos por el alejamiento de dichas declaraciones de la realidad.La evidencia estadística contra el optimismo oficialLa afirmación presidencial choca de frente con los indicadores macroeconómicos y sociales. Según Juan Francisco Luzón, experto en sociología política y docente universitario, la estrategia gubernamental se basa en la construcción de una realidad diferente.El contraste con Chile y Uruguay no solo es, a juicio de los expertos, ambicioso, sino técnicamente erróneo. Pedro Emilio Manosalvas, sociólogo y docente, explica a este medio que el coeficiente de Gini —que mide la concentración de la riqueza— sitúa a Ecuador en una posición de mayor vulnerabilidad frente a sus pares."El coeficiente de Gini de Ecuador se sitúa en 0,462, Uruguay rondando el 0,400 y Chile se sitúa en torno a 0,43. Ecuador es el más desigual de los países con los que se compara el presidente Noboa y esa desigualdad está subiendo. Del 2023 al 2024 subió y esto en el año 2026 se ha profundizado aún más", detalla.El experto añade que esta cifra no es suficiente y que, para determinar el nivel de desigualdad, existen otras variables de por medio que se toman en cuenta. "El índice de desarrollo humano que ha ajustado por desigualdad toma en cuenta aspectos como salud y educación; vemos que el cuadro, al menos el cuadro ecuatoriano, se hace más turbio, se hace más complicado", añade.El Gobierno ha difundido datos sobre una reducción de la pobreza (citando una baja del 26% al 21,4% en el último año). En ese sentido, Luzón advierte que el INEC mismo ha calificado estas cifras como no concluyentes. Según los datos oficiales, la pobreza nacional pasó del 28,0% en 2024 al 21,4% en diciembre de 2025. Sin embargo, Manosalvas critica la tendencia del oficialismo a utilizar promedios nacionales que "aplanan la realidad", ocultando la asimetría entre el campo y la ciudad."La pobreza por ingresos en el área urbana es del 13%, en el área rural asciende a casi 37,6%%, es más del doble, y la pobreza extrema rural llega al 19% frente a un 3% urbano", explica.Diferencias estructurales en la regiónLos expertos enfatizan que comparar a Ecuador con Uruguay o Chile ignora que sus cimientos estatales son radicalmente distintos. Mientras Uruguay opera bajo un modelo de bienestar social y Chile bajo un sistema subsidiario mixto, Ecuador permanece anclado en un marco muy diferente.Esta diferencia estructural se refleja en la inversión social. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mientras Chile invierte aproximadamente el 18,33% de su Producto Interno Bruto (PIB) en gasto social y Uruguay cerca del 15,96%, Ecuador apenas alcanza el 11%.Para Manosalvas, en esa diferencia en realidad radica el problema. El analista señala que la falta de voluntad para reformar estructuras tributarias regresivas, como el IVA uniforme, impide una verdadera redistribución de recursos y, por ende, persiste la desigualdad.El peligro de la "brecha de legitimidad"Más allá de las cifras, el riesgo mayor es político. Para los sociólogos, el hecho de que el discurso oficial se desconecte de la realidad ciudadana alimenta una "brecha de legitimidad" que tiene consecuencias directas en varias esferas, pero sobre todo en la seguridad.Para el Gobierno, la narrativa de la "menor desigualdad" parece ser una herramienta diseñada para seducir inversionistas extranjeros bajo la premisa de estabilidad, pero los especialistas advierten que este diagnóstico errado elimina cualquier incentivo para las reformas profundas que el país necesita.El camino no tomadoLos expertos coinciden en que, en lugar de realizar comparaciones retóricas, Ecuador debería observar las buenas prácticas de sus vecinos. Luzón sugiere transitar hacia un pacto fiscal progresivo que grave el patrimonio y la renta, similar al que en su momento aplicó Uruguay, y de Chile, el manejo de fondos de estabilización que le permitió a este país mitigar los shocks.Mientras que Manosalvas destaca que tanto Chile como Uruguay han priorizado una lucha frontal contra la corrupción interna, un pilar fundamental para el Estado de derecho que, según el experto, en Ecuador sigue siendo un reto pendiente.Para Luzón es importante concluir que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. El 10% más rico de la población tiene en promedio ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre.

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