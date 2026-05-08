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¿Cuál es el trasfondo de la desconfianza empresarial en México?

¿Cuál es el trasfondo de la desconfianza empresarial en México?

Sputnik Mundo

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la confianza empresarial en México sigue en un terreno negativo. Sputnik te... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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Durante el cuarto mes del año, la confianza empresarial se ubicó en 48,2 puntos, lo que representa una caída mensual de 0,2 unidades. En su comparación anual, el indicador también mostró un descenso de 0,4 puntos y acumuló 14 meses por debajo del umbral de los 50.Los datos publicados por el Inegi apuntan a que el sector empresarial mostró confianza en la situación económica futura de las empresas, pero mantuvo una percepción pesimista sobre la situación económica presente del país. Aunque México ha roto incluso récords en cuanto a inversión extranjera directa, lo cierto es que, entre el empresariado nacional, la historia luce distinta."Refleja la incertidumbre de varios rubros"De acuerdo con el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, los datos revelados por el Inegi no hacen más que confirmar que los inversores mexicanos se encuentran en la incertidumbre.En charla con Sputnik, el analista indicó que el horizonte no es claro, siendo uno de los factores principales la renegociación del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá."Por un lado tenemos el tema seguridad y todas estas acusaciones en contra, ahora, de un gobernador del cual se está incluso pidiendo la extradición a Estados Unidos y esto deja en mal al factor de la gobernanza. Otro aspecto también es que el gasto público no fluye y esto se representa en un hecho tangible por parte del empresariado que es la inversión física bruta. Otro punto que aumenta la incertidumbre es la negociación del T-MEC (...). Entonces, en este sentido donde hay una serie de situaciones que se conjugan y tenemos este resultado", señaló."Estaban acostumbrados solo al beneficio"Durante años, una cúpula empresarial fue la que se vio beneficiada durante los Gobiernos pasados, los cuales dejaron en manos de los privados –que por décadas fueron objeto de todo tipo de ventajas, incluyendo las fiscales– el destino del país, señaló en entrevista con Sputnik el doctor en Economía Oscar Rojas."Estaban acostumbrados a ese esquema y ahora, sobre todo con el símbolo de la reforma judicial, que es donde pudiéramos anudar mucho de este tipo de elementos, es que han estado reticentes", ponderó.Desde el inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en México se apostó por un modelo en el que el Estado volviera a tener las riendas de la política económica en la que desde el Ejecutivo se marca la pauta.Al igual que Martínez Cortés, el doctor Oscar Rojas consideró que la discusión alrededor de T-MEC es uno de los frenos para la inversión nacional; sin embargo, el economista destacó la importancia del Plan México y sus recientes ajustes en aras de acelerar los procesos para quienes quieran invertir.Recientemente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbuam, firmó un decreto por el cual se creará una ventanilla única en materia de comercio exterior, además de que mandata que las instituciones correspondientes deberán resolver en un máximo de 90 días las resoluciones en materia de inversión.Para Rojas, uno de los puntos a destacar es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que incluye recursos públicos y privados para ocho sectores estratégicos. Este tendrá una inversión histórica en infraestructura de 5,6 billones de pesos (300.000 millones de dólares).Dicho plan incluye recursos públicos y privados para ocho sectores estratégicos, en el cual el 54% de los recursos se destinarán al ámbito energético."Yo creo que ahora lo que quizá hace falta también ahí es saber que no solamente la estabilidad macroeconómica es una condición suficiente, es necesaria, más no suficiente, sino que quizá en cuanto empecemos a observar una dinámica diferente en las tasas de crecimiento, sea lo que termine por convencer a estos empresarios", finalizó.

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