Los latinos en EEUU generaron 4,4 billones de dólares para la economía en 2024

Este nivel de aportación económica, detalló el documento, se debe en gran medida a que el nivel educativo de los latinos creció más rápido que el de los no nacidos en América Latina, además de que dicho sector tuvo una mayor tasa de participación en el mercado laboral. El estudio reveló que la fuerza laboral del sector latinoamericano creció 5,5% en 2024, el mayor avance registrado hasta la fecha y 4,2 puntos porcentuales superior al de la población no latina."Pero, al igual que durante la Gran Recesión y el COVID-19, los latinos superarán estos desafíos y seguirán impulsando el crecimiento económico, beneficiando a todos los estadounidenses", subrayó.
La cifra "demuestra lo vitales que son la fortaleza y la resiliencia de los latinos para la economía de nuestra nación", señaló el investigador David Hayes-Bautista, uno de los coordinadores del estudio realizado por la Universidad de California (UCLA).
Este nivel de aportación económica, detalló el documento, se debe en gran medida a que el nivel educativo de los latinos creció más rápido que el de los no nacidos en América Latina, además de que dicho sector tuvo una mayor tasa de participación en el mercado laboral.