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Los latinos en EEUU generaron 4,4 billones de dólares para la economía en 2024
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La cifra "demuestra lo vitales que son la fortaleza y la resiliencia de los latinos para la economía de nuestra nación", señaló el investigador David... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Este nivel de aportación económica, detalló el documento, se debe en gran medida a que el nivel educativo de los latinos creció más rápido que el de los no nacidos en América Latina, además de que dicho sector tuvo una mayor tasa de participación en el mercado laboral. El estudio reveló que la fuerza laboral del sector latinoamericano creció 5,5% en 2024, el mayor avance registrado hasta la fecha y 4,2 puntos porcentuales superior al de la población no latina."Pero, al igual que durante la Gran Recesión y el COVID-19, los latinos superarán estos desafíos y seguirán impulsando el crecimiento económico, beneficiando a todos los estadounidenses", subrayó.
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Los latinos en EEUU generaron 4,4 billones de dólares para la economía en 2024

02:35 GMT 06.05.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia¿Adiós al 'sueño americano'? EEUU registra la mayor salida de migrantes en los últimos 50 años
¿Adiós al 'sueño americano'? EEUU registra la mayor salida de migrantes en los últimos 50 años - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
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La cifra "demuestra lo vitales que son la fortaleza y la resiliencia de los latinos para la economía de nuestra nación", señaló el investigador David Hayes-Bautista, uno de los coordinadores del estudio realizado por la Universidad de California (UCLA).
Este nivel de aportación económica, detalló el documento, se debe en gran medida a que el nivel educativo de los latinos creció más rápido que el de los no nacidos en América Latina, además de que dicho sector tuvo una mayor tasa de participación en el mercado laboral.
El estudio reveló que la fuerza laboral del sector latinoamericano creció 5,5% en 2024, el mayor avance registrado hasta la fecha y 4,2 puntos porcentuales superior al de la población no latina.
“Prevemos que las políticas de deportación tendrán algún efecto en el PIB latino”, se lee en la investigación.
"Pero, al igual que durante la Gran Recesión y el COVID-19, los latinos superarán estos desafíos y seguirán impulsando el crecimiento económico, beneficiando a todos los estadounidenses", subrayó.
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