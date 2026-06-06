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"No bajaré la voz": Petro arremete contra Trump y Rubio

"No bajaré la voz": Petro arremete contra Trump y Rubio

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio. Sus... 06.06.2026, Sputnik Mundo

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"No entiendo a Donald Trump ni al señor [Marco] Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico, o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes. Y yo no lo acepto", expresó el mandatario colombiano durante un acto público.Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos el pasado octubre, también hizo caso omiso de las posibles nuevas sanciones que las autoridades estadounidenses podrían imponerle.Además, el presidente afirmó que quienes apoyan posturas sumisas a Washington toleran el trato humillante que reciben los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos."No entiendo esos colombianos que votan por quienes se arrodillan en Miami y permiten que a los colombianos y colombianas los encadenen, los traten como perros", indicó.Esto sucede en medio de la controversia generada por el respaldo que Donald Trump dio a Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial. Petro, a su vez, rechazó el apoyo de su par estadounidense al candidato conservador e instó a la ciudadanía a votar con libertad para "no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie".A pesar de las tensas relaciones del Gobierno colombiano con Estados Unidos, una llamada telefónica entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, seguida de la visita de este último a la Casa Blanca, contribuyó a aliviar las tensiones. Petro recuperó su visa estadounidense, que le había sido revocada en septiembre de 2025, aunque permanece en la lista de sanciones de la OFAC.

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