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Polémica en Colombia por presunta suspensión del cargo del presidente Petro
Polémica en Colombia por presunta suspensión del cargo del presidente Petro
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La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó una suspensión provisional del oficio... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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Esta medida cautelar, se toma en el marco de la investigación por "presunta falta gravísima por intervención en política" por parte del mandatario. Se detalla que la decisión estará vigente hasta el 21 de junio, hasta que termine la jornada de votación de la segunda vuelta de las presidenciales. Sin embargo, la medida generó una candente polémica jurídica en Colombia en cuanto a su validez."En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", explicó el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en su cuenta de X.Con ello, recalcó que la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente, y "menos la voluntad de una sola representante".El preconteo divulgado al cierre de la jornada electoral del pasado 31 de mayo ubicó primero a Abelardo de la Espriella con el 43,74% de los votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,90%, con 673.168 sufragios de diferencia. Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.
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Polémica en Colombia por presunta suspensión del cargo del presidente Petro
15:17 GMT 10.06.2026 (actualizado: 15:34 GMT 10.06.2026)
La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó una suspensión provisional del oficio del presidente colombiano, Gustavo Petro, por su presunta participación indebida en política, se desprende del documento difundido por medios de comunicación colombianos.
"Se ordena la suspensión provisional del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en su calidad de presidente de la República", se desprende del documento de la entidad, firmado por Arizabaleta.
Esta medida cautelar, se toma en el marco de la investigación por "presunta falta gravísima por intervención en política" por parte del mandatario. Se detalla que la decisión estará vigente hasta el 21 de junio, hasta que termine la jornada de votación de la segunda vuelta de las presidenciales.
Sin embargo, la medida generó una candente polémica jurídica en Colombia en cuanto a su validez.
"En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", explicó el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en su cuenta de X.
Con ello, recalcó que la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente, y "menos la voluntad de una sola representante".
El preconteo divulgado al cierre de la jornada electoral
del pasado 31 de mayo ubicó primero a Abelardo de la Espriella con el 43,74% de los votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,90%, con 673.168 sufragios de diferencia. Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.
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