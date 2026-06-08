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Tensiones en Bolivia: ¿qué hay detrás del descontento social generalizado?

Tensiones en Bolivia: ¿qué hay detrás del descontento social generalizado?

Sputnik Mundo

Bolivia atraviesa una profunda crisis, agravada por 39 días de intensas protestas y masivos bloqueos de carreteras estratégicas, ante lo cual el presidente... 08.06.2026, Sputnik Mundo

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En octubre de 2025, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia. Su llegada al poder puso fin a casi veinte años de Gobiernos del Movimiento al Socialismo y marcó un giro hacia políticas de corte neoliberal.No obstante, las primeras muestras de descontento con las estrategias aplicadas surgieron tras la promulgación del Decreto Supremo N.º 5503 en diciembre de 2025, que buscaba poner fin a los subsidios a los combustibles, una medida que el Estado había mantenido durante años. En respuesta, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una movilización. Posteriormente, el decreto fue derogado y sustituido por otra normativa.Con ello, a principios de febrero de 2026, el Gobierno boliviano se enfrentó con un nuevo escándalo, causado por la importación de gasolina contaminada con manganeso y goma, que provocó graves daños en el parque automotor nacional.La situación fue seguida por la renuncia de la presidenta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, así como la destitución del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Medinacelli, en abril y fue dada por cerrada por el nuevo director del YPFB, Sebastián Daroca, solo en mayo.Cabe señalar que el escándalo se sumó al rechazo generado por otra medida, conocida como la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, promulgada el 10 de abril. La norma autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana con el fin de poder ofrecerla como garantía para préstamos bancarios. La principal crítica contra la medida fue causada por las preocupaciones de una concentración de tierras y debilitamiento de la protección de la pequeña propiedad rural.A inicios de mayo, diversos colectivos sindicales de Bolivia, como la COB o campesinos Túpac Katari, salieron exigiendo el suministro de gasolina de calidad, incremento salarial y abrogación de la Ley 1720.Aunque la ley fue abrogada, las protestas y los bloqueos de carreteras se han extendido por más de un mes. Paralelamente, los manifestantes rechazaron dialogar con las autoridades y ampliaron sus exigencias hasta reclamar la renuncia de Rodrigo Paz.En este escenario, la Central Obrera Boliviana condicionó cualquier diálogo con el Gobierno a la anulación de las órdenes de detención contra el dirigente Mario Argollo Mamani y otros líderes sociales, así como a la liberación de los manifestantes arrestados durante las protestas.Los múltiples cierres afectaron las rutas estratégicas, en particular, en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro, causando el desabastecimiento de las ciudades en el occidente del país y grandes pérdidas económicas. De acuerdo con Administradora Boliviana de Carreteras, para el 8 de junio se mantienen 93 bloqueos en seis de los nueve departamentos del país.Ante el estancamiento del diálogo, el presidente de Bolivia promulgó la Ley 1740 de regulación de estados de excepción. La medida daría la luz verde a las FFAA y a la Policía para realizar operaciones conjuntas, con el fin de intervenir los bloqueos de carreteras y protestas sociales que están afectando al país.

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