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Las celebraciones por el 250.º aniversario de EEUU "reflejarán su decadencia", dice medio

Las celebraciones por el 250.º aniversario de EEUU "reflejarán su decadencia", dice medio

Sputnik Mundo

El diario 'South China Morning Post' señala que los festejos darán cuenta de una nación políticamente dividida y lejos de la grandeza que alguna vez simbolizó... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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A modo de ejemplo, el texto menciona la celebración del 150.º aniversario de los Estados Unidos en Filadelfia, un evento marcado por la instalación de una colosal réplica luminosa de la Campana de la Libertad y una gran exposición internacional.Asimismo, el South China Morning Post destaca cómo, al cumplir 200 años, una sociedad estadounidense profundamente sacudida por la guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate y diversos magnicidios políticos, logró encontrar en su bicentenario un momento de auténtica catarsis colectiva. Aquella conmemoración, protagonizada por un millón de personas en el National Mall en su capital, Washington D. C., y barcos solemnes en Nueva York, demostró que la nación seguía siendo capaz de mantener la dignidad.En contraste con el pasado, el artículo señala que los preparativos para el próximo 250.º aniversario reflejan una grave división política. El evento principal, concebido originalmente como una gran feria mundial en Washington, sufrió un duro revés cuando más de la mitad de los artistas convocados decidieron retirarse tras denunciar que habían sido engañados sobre la verdadera naturaleza del festejo.El diario recuerda que, ante esta cancelación masiva de artistas, el presidente estadounidense Donald Trump anunció en redes sociales que él mismo encabezará la ceremonia de apertura, sumado a otras anómalas conmemoraciones oficiales ya programadas, como combates de artes marciales mixtas en jaulas instaladas en el jardín sur de la Casa Blanca.Ante este panorama, el diario South China Morning Post afirma que estas resistidas celebraciones, de baja calidad institucional y fuertemente partidistas, son un claro indicador del estado actual del poder de los Estados Unidos. En ese sentido, el periódico argumenta que, si bien el declive geopolítico es difícil de medir en tiempo real y las repúblicas rara vez anuncian sus puntos de inflexión, está claro que estos eventos reflejan la decadencia de EEUU.Por si esto fuera poco, los datos económicos son contundentes: la participación estadounidense en el PIB global ha retrocedido de más de un tercio en 1970 a aproximadamente un 25% en la actualidad, culmina el medio.

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