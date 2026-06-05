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"El menor temblor ya es un desafío": Zajárova afirma que EEUU y el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción
"El menor temblor ya es un desafío": Zajárova afirma que EEUU y el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción
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Estados Unidos o el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción, para ellos el menor temblor económico o político ya supone un desafío, declaró la portavoz... 05.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-05T12:02+0000
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Anteriormente, la diplomática, al comentar la preparación de nuevas sanciones antirusas anunciada por Washington, también señaló que una parte de la comunidad estadounidense busca impedir que los empresarios hagan negocios con Moscú.Al mismo tiempo, en Occidente ya reconocen que las sanciones de la UE y EEUU no afectan a Rusia. Esta es, en particular, la opinión del exagente de inteligencia estadounidense Scott Ritter."Si EEUU y Europa quieren jugar a las sanciones, ¿realmente influyen en Rusia? Quizás un poco. Pero Rusia se mueve en otra dirección, haciendo que las sanciones sean irrelevantes. Es como niños jugando mientras los adultos trabajan", indicó Ritter a la agencia en el SPIEF.Añadió que las sanciones solo preocupan a EEUU y la UE, "a Rusia no le importan".En Rusia se ha declarado en repetidas ocasiones que el país superará la presión sancionadora que Occidente comenzó a ejercer hace varios años y que continúa intensificando.Como declaró anteriormente el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la política sancionadora de Europa contra Rusia ha fracasado.
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"El menor temblor ya es un desafío": Zajárova afirma que EEUU y el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción
Estados Unidos o el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción, para ellos el menor temblor económico o político ya supone un desafío, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
"¿Cuántas sanciones soportaría el Reino Unido? Ni siquiera una. No digamos 100 o 1.000. Ninguna. ¿Cuántas sanciones soportaría Estados Unidos de América? Ni una sola. La más mínima fluctuación interna, económica o política ya es un desafío".
María Zajárova
Portavoz de la Cancillería rusa
Anteriormente, la diplomática, al comentar la preparación de nuevas sanciones antirusas anunciada por Washington, también señaló que una parte de la comunidad estadounidense busca impedir que los empresarios hagan negocios con Moscú.
"Existe una parte determinada de la comunidad política estadounidense que tiene como objetivo alejar al empresariado estadounidense y a los ciudadanos estadounidenses de la posibilidad de ganar bastante dinero manteniendo relaciones y cerrando acuerdos con Rusia. Por qué lo hacen es completamente incomprensible. Pero aparentemente ese es su trabajo".
María Zajárova
Portavoz de la Cancillería rusa
Al mismo tiempo, en Occidente ya reconocen que las sanciones de la UE y EEUU no afectan a Rusia. Esta es, en particular, la opinión del exagente de inteligencia estadounidense Scott Ritter.
"Si EEUU y Europa quieren jugar a las sanciones, ¿realmente influyen en Rusia? Quizás un poco. Pero Rusia se mueve en otra dirección, haciendo que las sanciones sean irrelevantes. Es como niños jugando mientras los adultos trabajan", indicó Ritter a la agencia en el SPIEF.
Añadió que las sanciones solo preocupan a EEUU y la UE, "a Rusia no le importan".
En Rusia se ha declarado en repetidas ocasiones que el país superará la presión sancionadora que Occidente comenzó a ejercer hace varios años y que continúa intensificando.
Como declaró anteriormente el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la política sancionadora de Europa contra Rusia ha fracasado.
"En cuanto a los europeos, por lo que entiendo, ya han aprobado el vigésimo paquete de sanciones, del que están muy orgullosos. Pero, en mi opinión, esto significa que los 19 anteriores fracasaron", aseveró Bessent durante una audiencia en la Cámara de Representantes de EEUU.
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