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"El menor temblor ya es un desafío": Zajárova afirma que EEUU y el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción

"El menor temblor ya es un desafío": Zajárova afirma que EEUU y el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción

Sputnik Mundo

Estados Unidos o el Reino Unido no soportarían ni una sola sanción, para ellos el menor temblor económico o político ya supone un desafío, declaró la portavoz... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T12:02+0000

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Anteriormente, la diplomática, al comentar la preparación de nuevas sanciones antirusas anunciada por Washington, también señaló que una parte de la comunidad estadounidense busca impedir que los empresarios hagan negocios con Moscú.Al mismo tiempo, en Occidente ya reconocen que las sanciones de la UE y EEUU no afectan a Rusia. Esta es, en particular, la opinión del exagente de inteligencia estadounidense Scott Ritter."Si EEUU y Europa quieren jugar a las sanciones, ¿realmente influyen en Rusia? Quizás un poco. Pero Rusia se mueve en otra dirección, haciendo que las sanciones sean irrelevantes. Es como niños jugando mientras los adultos trabajan", indicó Ritter a la agencia en el SPIEF.Añadió que las sanciones solo preocupan a EEUU y la UE, "a Rusia no le importan".En Rusia se ha declarado en repetidas ocasiones que el país superará la presión sancionadora que Occidente comenzó a ejercer hace varios años y que continúa intensificando.Como declaró anteriormente el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la política sancionadora de Europa contra Rusia ha fracasado.

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