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La ONU llama a un alto el fuego ante la escalada en Oriente Medio
La ONU llama a un alto el fuego ante la escalada en Oriente Medio
Sputnik Mundo
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Medio y llamó a un alto el fuego inmediato... 09.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-09T18:13+0000
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Asimismo, opinó que no existe una solución militar a los conflictos en Oriente Medio y llamó a evitar "cualquier medida que pueda socavar los esfuerzos diplomáticos en curso"."Insto a todas las partes implicadas a que trabajen en pro de soluciones diplomáticas que promuevan la paz y la seguridad regionales e internacionales", recalcó.A la vez, condenó la decisión de Israel de cerrar los pasos fronterizos hacia Gaza y reiteró su llamamiento a su reapertura inmediata con el fin de "garantizar el paso rápido, seguro y sin obstáculos" de la ayuda humanitaria.Los días 7 y 8 de junio, Irán e Israel intercambiaron una serie de ataques. La escalada se produjo tras un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut. Irán, por su parte, asestó una serie de golpes de represalia contra objetivos israelíes. Posteriormente, el país persa informó que ponía fin a la operación contra Israel, sin embargo alertó que, de continuar las agresiones en el sur del Líbano, "se adoptarán medidas mucho más contundentes y devastadoras".
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La ONU llama a un alto el fuego ante la escalada en Oriente Medio
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Medio y llamó a un alto el fuego inmediato en el Líbano, Irán y la Franja de Gaza. Además, hizo hincapié en la necesidad de buscar una solución diplomática a los conflictos en la región.
"Me alarma profundamente la vuelta a la escalada en Oriente Medio. Todos los ataques deben cesar de inmediato. Los alto el fuego en el Líbano, Irán y Gaza deben respetarse plenamente", escribió el titular en su cuenta de X.
Asimismo, opinó que no existe una solución militar a los conflictos en Oriente Medio y llamó a evitar "cualquier medida que pueda socavar los esfuerzos diplomáticos en curso".
"Insto a todas las partes implicadas a que trabajen en pro de soluciones diplomáticas que promuevan la paz y la seguridad regionales e internacionales", recalcó.
A la vez, condenó la decisión de Israel de cerrar los pasos fronterizos hacia Gaza y reiteró su llamamiento a su reapertura inmediata con el fin de "garantizar el paso rápido, seguro y sin obstáculos" de la ayuda humanitaria.
Los días 7 y 8 de junio, Irán e Israel intercambiaron una serie de ataques
. La escalada se produjo tras un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut.
Irán, por su parte, asestó una serie de golpes de represalia contra objetivos israelíes. Posteriormente, el país persa informó que ponía fin a la operación contra Israel, sin embargo alertó que, de continuar las agresiones en el sur del Líbano, "se adoptarán medidas mucho más contundentes y devastadoras"
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