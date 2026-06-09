Trump admite que podría firmar un acuerdo de paz con Irán dentro de 2 o 3 días

El mandatario agregó que el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato. "Se abrirá inmediatamente después de la firma, lo que podría ocurrir en dos o tres días", declaró a los periodistas.El inquilino de la Casa Blanca añadió que no desearía reanudar los ataques contra Irán. En su opinión, el bloqueo marítimo de los puertos iraníes ha resultado más eficaz que los bombardeos.El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní, que fue el primer ataque directo de este tipo entre las partes desde la implementación del alto al fuego del 8 de abril.Teherán justificó que estos golpes eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano. A continuación, el territorio iraní volvió a ser objeto de ataques por parte de Israel, y el país persa, a su vez, anunció el inicio de una operación contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
El presidente de EEUU, Donald Trump, admitió que el acuerdo con Irán podría firmarse en cuestión de varios días.
"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, pero muy bueno, que no permitirá de ninguna manera a Irán tener armas nucleares", declaró Trump, citado por la cadena de televisión CNN, tras asistir a las finales de la NBA en el Madison Square Garden.
El mandatario agregó que el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato.
"Se abrirá inmediatamente después de la firma, lo que podría ocurrir en dos o tres días", declaró a los periodistas.
El inquilino de la Casa Blanca añadió que no desearía reanudar los ataques contra Irán. En su opinión, el bloqueo marítimo de los puertos iraníes ha resultado más eficaz que los bombardeos.
El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní, que fue el primer ataque directo de este tipo entre las partes desde la implementación del alto al fuego del 8 de abril.
Teherán justificó que estos golpes eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano. A continuación, el territorio iraní volvió a ser objeto de ataques por parte de Israel, y el país persa, a su vez, anunció el inicio de una operación contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
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